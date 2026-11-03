به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دومین جلسه شورای راهبری تحول اداری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان روز شنبه نهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، معاونان، مدیران ستادی، کارشناسان مربوط و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهره‌وری گفت: بخش زیادی از برنامه‌ها و برش استانی بهره‌وری در حوزه‌های تخصصی این اداره‌کل محقق شده است.

او با اشاره به تأمین منابع برای توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری استان افزود: امسال بیش از هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری تأمین شده که تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان آن به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است.

فعالی بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری گلستان و نقش این حوزه در توسعه، اشتغال و رونق اقتصادی، انتظار می‌رود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در تأمین اعتبارات و تخصیص منابع استانی، حمایت بیشتری از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های گردشگری داشته باشد.

او ادامه داد: ماموریت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فرابخشی است و تحقق اهداف آن نیازمند همراهی سایر بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. این نگاه باید در مجموعه دستگاه‌ها نهادینه شود تا زمینه همکاری مؤثرتر برای رونق و توسعه این حوزه‌ها فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دستور کار بررسی برنامه فرهنگ سازمانی سال ۱۴۰۵، بر اهمیت اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در مجموعه تأکید کرد و گفت: فرهنگ سازمانی باید در رفتار روزمره کارکنان، نحوه تعامل با مردم و کیفیت ارائه خدمات نمود داشته باشد.

او افزود: در حوزه گردشگری که ارتباط مستقیمی با گردشگران، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و جامعه محلی دارد، رعایت احترام، ارائه اطلاعات روشن، پیگیری مسئولانه درخواست‌ها و تکریم مراجعه‌کنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به تقویت اعتماد و رضایت عمومی کمک کند.

فعالی خاطرنشان کرد: تقویت همکاری میان واحدها، انتقال تجربه و ایجاد احساس مسئولیت مشترک، زمینه اجرای بهتر برنامه‌ها را فراهم می‌کند. برنامه فرهنگ سازمانی نیز باید به نهادینه‌شدن این ارزش‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منجر شود.

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