به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دیدار رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اسدآباد با دادستان شهرستان که دوشنبه ۱۱ آبان برگزار شد، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و موانع پیش‌روی توسعه و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان، موضوع حفاری‌های غیرمجاز و همچنین وضعیت تاسیسات گردشگری فاقد مجوز و فعالیت‌های غیرمجاز در روستای هدف گردشگری ملحمدره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری و ساماندهی این موضوعات در چارچوب قوانین و مقررات تاکید شد.

کامران اکبری شایگان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، ضمن تشریح مسائل و مشکلات موجود، بر ضرورت حمایت و همراهی دستگاه قضایی در رفع موانع سرمایه‌گذاری، مقابله با تخلفات و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان تاکید کرد.

در ادامه، مرتضی زنگنه دادستان اسدآباد با تاکید بر لزوم رفع قانونی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالیت‌های مجاز در حوزه گردشگری، آمادگی دستگاه قضایی را برای همکاری و تعامل با اداره میراث‌فرهنگی اعلام کرد و اطمینان داد که مجموعه قضایی شهرستان همچون گذشته، حمایت‌های قانونی و لازم را از این اداره در راستای انجام ماموریت‌ها، صیانت از میراث‌فرهنگی و ساماندهی فعالیت‌های گردشگری به عمل خواهد آورد.

این نشست در راستای تقویت تعامل و همکاری میان مجموعه قضایی و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان و با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، پیشگیری از تخلفات و فراهم‌سازی زمینه توسعه پایدار گردشگری در شهرستان اسدآباد برگزار شد.

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