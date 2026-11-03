محسن کشاورز، روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان ماه در حاشیه برگزاری دومین جلسه گردهمایی اساتید و هنرمندان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به فعالیت حدود ۳۸۰۰ هنرمند صنایع‌دستی در این استان گفت: با وجود ظرفیت بالای هنری در البرز، ضعف حمایت‌ها، نبود انسجام میان فعالان این حوزه و فراهم نبودن بستر مناسب برای معرفی و عرضه آثار، موجب شده است بسیاری از هنرمندان نتوانند جایگاه شایسته خود را پیدا کنند.

رئیس جمعیت همیار البرز، اظهار کرد: آنچه امروز در گفت‌وگو با هنرمندان این حوزه به‌وضوح مشاهده می‌شود، گلایه مشترک از دیده‌نشدن آثار، نبود حمایت مؤثر و کم‌رنگ بودن جایگاه صنایع‌دستی در استان است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ظرفیت موجود با آنچه در عمل برای حمایت از هنرمندان انجام می‌شود، فاصله دارد.

او توضیح داد: بخشی از بی‌اعتمادی موجود میان هنرمندان ناشی از تجربه جلساتی است که در آن‌ها مطالبات مطرح می‌شود، اما نتیجه ملموسی به دنبال ندارد. هنرمندان حق دارند بدانند حضورشان در یک نشست قرار است به چه اقدامی منجر شود؛ بنابراین تشکل‌ها نباید تنها محل گفت‌وگو باشند، بلکه باید بتوانند زمینه اجرای برنامه‌های عملی را فراهم کنند.

کشاورز گفت: جمعیت همیار البرز حدود ۲۵ سال سابقه فعالیت دارد و بیش از هزار عضو از اقشار مختلف جامعه را در خود جای داده است. تجربه ما در این سال‌ها نشان داده که شکل‌گیری یک مجموعه ماندگار، بدون اعتمادسازی، استمرار و مشارکت اعضا امکان‌پذیر نیست.

رئیس جمعیت همیار البرز ابراز کرد: در همین راستا، پیشنهاد استفاده از ظرفیت مجموعه خانه کارآفرینان صنایع دستی البرز برای میزبانی نشست‌های هنرمندان و معرفی آثار آنان مطرح شد که مورد موافقت قرار گرفت. هدف این است که این فضا به محلی برای ارتباط مستمر هنرمندان، معرفی توانمندی‌ها و حرکت تدریجی به سمت انسجام و همکاری جمعی تبدیل شود.

او با تأکید بر اینکه فعالیت تشکیلاتی نیازمند نگاه بلندمدت است، گفت: نباید انتظار داشته باشیم با برگزاری دو یا سه جلسه، مشکلات چندین‌ساله حل شود. ما باید زیرساختی ایجاد کنیم که پنج یا ۱۰ سال آینده نیز پابرجا باشد و نسل بعدی هنرمندان بتواند از آن استفاده کند. البته این نگاه بلندمدت نباید بهانه‌ای برای به تعویق انداختن اقدامات اجرایی باشد.

این مسئول بر ضرورت پیوند دادن نشست‌ها با برنامه‌های عملی تأکید کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه، معرفی هنرمندان و فراهم کردن فرصت عرضه آثار باید هم‌زمان با جلسات دنبال شود. وقتی هنرمندان نتیجه فعالیت جمعی را در عمل ببینند، انگیزه و اعتماد بیشتری برای ادامه مسیر پیدا می‌کنند.

کشاورز در بخش دیگری از سخنانش، نحوه عرضه آثار را یکی از عوامل مؤثر در دیده‌شدن صنایع‌دستی دانست و گفت: هنرمندان استان از نظر خلاقیت و کیفیت آثار، سرمایه‌های ارزشمندی هستند، اما در کنار محتوای هنری باید به ویترین، دکور و شیوه ارائه آثار نیز توجه کرد. اثر ارزشمند زمانی می‌تواند مخاطب را جذب کند که در فضایی متناسب و با شیوه‌ای حرفه‌ای عرضه شود.

رئیس جمعیت همیار البرز در پایان تأکید کرد: حمایت از صنایع‌دستی باید به ایجاد شبکه ارتباطی میان هنرمندان، فراهم کردن فرصت‌های عرضه و معرفی آثار و تقویت توان جمعی آنان منجر شود. اگر این سه محور به‌صورت مستمر دنبال شود، می‌توان امیدوار بود ظرفیت هنری البرز از حالت پراکنده خارج شده و به جایگاهی اثرگذار در عرصه فرهنگی و اقتصادی استان برسد.

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