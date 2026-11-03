به گزارش میراث آریا، مهدی نقویان، رئیس سیمافیلم، پس از دریافت جایزه بهترین سریال سال ۲۰۲۶ اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه برای مجموعه «سرو، سپید، سرخ»، با اشاره به شرایط تولید این اثر گفت: این سریال در جریان جنگ ۴۰ روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران تولید و پخش شده است.



او با تأکید بر شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» از حق ملت ایران برای استقلال و آزادی گفت: تمام دشمنی‌ها با ایران برای این است که می‌خواهد مستقل و آزاد باشد. نقویان ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که رسانه‌های جهان نیز بتوانند آزادانه و مستقل فعالیت داشته باشند.



این جایزه یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، در شصت‌وسومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه در کلمبو، پایتخت سریلانکا، به مهدی نقویان به‌عنوان نماینده سازمان صداوسیما اهدا شد.

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