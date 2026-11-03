به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ایوب آقاخانی دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر طی حکمی توحید معصومی‌نسب را به عنوان قائم‌مقام این دوره از جشنواره منصوب کرد.



در متن حکم آقاخانی به معصومی‌نسب چنین آمده است:



«بسمه تعالی

هنرمند گرانسنگ

جناب آقای توحید معصومی‌نسب

تلألوی شاینده تئاتر کشور همواره در گروی ایمان و باور و سخت‌کوشی و هدفمندی اهالی‌اش بوده و این ایمان با نفس و همراهی مردمان فرهنگ‌دوست این سرزمین بارور شده و شکوفه داده و هوای فرهنگ این خاک را عطرآگین کرده است.

اینک برماست که در چهل و پنجمین دوره جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر در این مسیر سخت و مقدس پایمردی کنیم و سبب‌ساز رضایت مخاطبانی شویم که توقع این تلألو را دارند. با توجه به تجربیات ارزنده‌ شما در حوزه‌ تئاتر و مدیریت فرهنگی و اجرایی در جهت تلاش برای تضمین توفیقات برای این مسئولیت خطیر و مقدس، بدینوسیله به عنوان «قائم‌مقام چهل و پنجمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر» منصوب می‌شوید.

امید است موفقیت در برگزاری این دوره از جشنواره، کمترین نتیجه این همراهی شما باشد.



به امید روزهای روشن تئاتر کشور

ایوب آقاخانی

دبیر چهل و پنجمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر»



توحید معصومی‌نسب متولد ۱۳۵۴ اردبیل، دانش‌آموخته کارشناسی بازیگری و کارشناسی ارشد کارگردانی و دارای نشان درجه دو هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در کارنامه مدیریتی او، سوابقی همچون معاونت هنری تماشاخانه ایران‌شهر، مشاور عالی اداره‌کل هنرهای نمایشی، قائم‌مقامی و معاونت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، مشاور عالی مدیر انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و همچنین مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی به چشم می‌خورد و به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی اداره کل هنرهای نمایشی فعالیت دارد.

کارگردانی نزدیک به ۳۰ نمایش صحنه‌ای و تله‌تئاتر، حضور مستمر در جشنواره‌های تئاتر فجر و سوره و داوری در رقابت‌های مختلف استانی، منطقه‌ای و ملی، بخشی از فعالیت‌های حرفه‌ای و هنری اوست.



چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری ایوب آقاخانی در بهمن ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

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