به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری سه‌شنبه ۱۲ آبان با اعلام این خبر گفت: راه‌اندازی دبیرخانه تاریخ شفاهی در راستای سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی و تاکید بر ضرورت ثبت، حفظ و انتقال تاریخ شفاهی کشور به نسل‌های آینده انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اهمیت ثبت و مستندسازی تجربیات، خاطرات و روایت‌های پیشکسوتان حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، افزود: تاریخ شفاهی یکی از ابزارهای ارزشمند برای صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه است و فرصتی فراهم می‌کند تا بخش‌هایی از تجربیات و دانشی که در اسناد رسمی کمتر بازتاب یافته‌اند، از زبان افرادی ثبت شوند که در شکل‌گیری، تداوم و توسعه فعالیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقش‌آفرین بوده‌اند.

او تصریح کرد: در پی تاکید وزیر میراث‌فرهنگی بر ضرورت اجرای پروژه تاریخ شفاهی در استان‌ها و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف تبیین ابعاد و اهمیت این موضوع، ایجاد دبیرخانه تاریخ شفاهی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های ضروری برای اجرای منسجم این برنامه در دستور کار قرار گرفت.

اکبری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های این طرح در تمامی حوزه‌های ماموریتی اداره‌کل، ادامه داد: دبیرخانه تاریخ شفاهی با رویکردی نظام‌مند، مسئولیت هماهنگی، برنامه‌ریزی و پیگیری فرآیند گردآوری، ثبت، تدوین و نگهداری روایت‌های شفاهی پیشکسوتان را برعهده خواهد داشت و تلاش می‌شود با شناسایی چهره‌های اثرگذار و صاحب‌تجربه، زمینه ثبت بخش‌های ارزشمندی از تاریخ فرهنگی، اجتماعی و گردشگری استان فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه تاریخ شفاهی در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بخشی از هویت اجتماعی و فرهنگی هر منطقه محسوب می‌شود، اظهار کرد: روایت زندگی حرفه‌ای و فعالیت افرادی که طی سالیان متمادی در این عرصه‌ها نقش داشته‌اند، می‌تواند ابعاد کمتر ثبت‌شده‌ای از تاریخ اجتماعی را آشکار کند و این تجربیات را در اختیار پژوهشگران، فعالان این حوزه‌ها و نسل‌های آینده قرار دهد.

او در پایان تاکید کرد: راه‌اندازی دبیرخانه تاریخ شفاهی، گامی در مسیر تبدیل تجربیات ارزشمند پیشکسوتان به سرمایه‌ای ماندگار برای آینده است و امیدواریم با توسعه برنامه‌های مستندسازی در سه حوزه نامبرده، زمینه حفظ حافظه تاریخی استان، انتقال دانش و تجربه نسل‌های پیشین به نسل جوان و معرفی ابعاد کمتر شناخته‌شده میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان بیش از پیش فراهم شود.

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