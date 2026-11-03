کارگاه آموزشی ژئوتوریسم ویژه کارشناسان گردشگری گلستان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری گفت: کارگاه آموزشی «آشنایی با ژئوتوریسم و اجرایی‌کردن سایت‌های ژئوتوریسم در کشور» روز 11 آبان ۱۴۰۵ با حضور کارشناسان گردشگری اداره‌کل و ادارات شهرستانی، در محل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان برگزار شد.

معاون گردشگری گلستان افزود: این کارگاه با تدریس دکتر رضا علی‌اصل استاد دانشگاه و با هدف تقویت توان علمی و تخصصی کارشناسان، شناخت مفاهیم و ظرفیت‌های ژئوتوریسم و آشنایی با الزامات اجرایی سایت‌های این حوزه برگزار شد.

او بیان کرد: آشنایی با فرایند اجرایی ثبت پدیده‌های طبیعی دارای قابلیت ژئوتوریسم به‌عنوان میراث طبیعی، از محورهای آموزشی این کارگاه بود تا کارشناسان با شناخت بیشتری شناسایی و پیگیری ظرفیت‌های مرتبط در استان را دنبال کنند.

قندهاری با اشاره به اهمیت آموزش تخصصی در توسعه گردشگری اظهار کرد: شناخت علمی جاذبه‌های طبیعی و زمین‌شناختی، زمینه معرفی مناسب‌تر این ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری مسئولانه از آن‌ها را فراهم می‌کند. در این مسیر، توجه هم‌زمان به حفاظت از میراث طبیعی و توسعه گردشگری ضروری است.

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