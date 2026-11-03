به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داود آبیان امروز ۱۲ آبان ماه با اعلام این مطلب گفت: به‌منظور اجرای سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مبنی بر سامان‌دهی تشکل‌های حرفه‌ای، تقویت مشارکت بخش خصوصی و فراهم‌سازی زمینه واگذاری امور غیر حاکمیتی، فرآیند تطبیق ساختار جامعه هتلداران استان اصفهان با اساسنامه جدید انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری در دستور کار قرارگرفته است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مجمع عمومی فوق‌العاده جامعه هتلداران استان اصفهان روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در سالن همایش هتل پارسیان کوثر اصفهان برگزار خواهد شد و مهم‌ترین دستور کار آن، قرائت، بررسی، تطبیق و تصویب اساسنامه تشکل مطابق با اساسنامه ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.

انجمن حرفه‌ای هتلداران؛ بستری برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی

آبیان با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای توانمند گفت: صنعت هتلداری یکی از ارکان اصلی زنجیره ارزش گردشگری استان اصفهان است و توسعه پایدار این صنعت بدون حضور مؤثر، منسجم و مسئولانه فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: حرکت به سمت ساختارهای حرفه‌ای و قانونمند، زمینه‌ساز افزایش نقش هتلداران در تصمیم‌سازی‌های تخصصی، پیگیری مطالبات صنفی، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه آموزش‌های حرفه‌ای و مشارکت در برنامه‌های بازاریابی و جذب گردشگر خواهد بود.

او افزود: رویکرد معاونت گردشگری، حمایت از تشکل‌هایی است که علاوه بر پیگیری حقوق و منافع اعضای خود، در قبال توسعه صنعت گردشگری استان نیز مسئولیت‌پذیر باشند و بتوانند به‌عنوان بازوی تخصصی و اجرایی در کنار دستگاه‌های متولی ایفای نقش کنند.

از مطالبه‌گری صنفی تا مشارکت در توسعه بازار گردشگری

آبیان با اشاره به‌ضرورت تحول در نقش تشکل‌های گردشگری گفت: انتظار داریم انجمن حرفه‌ای هتلداران استان اصفهان، فراتر از پیگیری مسائل جاری صنفی، در موضوعاتی همچون بازاریابی مقصد، جذب گردشگران داخلی و خارجی، افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی، توسعه گردشگری رویدادمحور و افزایش مدت اقامت مسافران نقش‌آفرینی کند.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: امروز صنعت گردشگری اصفهان بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی نیاز دارد. تشکل‌های حرفه‌ای می‌توانند با تجمیع ظرفیت‌های اقتصادی، مدیریتی و تخصصی اعضای خود، به یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه بازار گردشگری استان تبدیل شوند.

حمایت از هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و اقامتگاه‌های سنتی

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به گستردگی جامعه هدف این تشکل گفت: حضور و مشارکت فعال بهره‌برداران هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، بوتیک‌هتل‌ها، اقامتگاه‌های سنتی و متل‌ها در فرآیند ساماندهی تشکل حرفه‌ای، زمینه تقویت انسجام صنفی و توجه متوازن به مسائل و نیازهای بخش‌های مختلف صنعت اقامت استان را فراهم خواهد کرد.

آبیان ادامه داد: هدف نهایی از این فرآیند، صرفاً تغییر عنوان یا اصلاح اساسنامه یک تشکل نیست؛ بلکه ایجاد ساختاری منسجم، پاسخگو، تخصصی و توانمند برای افزایش مشارکت واقعی فعالان صنعت هتلداری در مدیریت و توسعه گردشگری استان است.

او در پایان از تمامی بهره‌برداران واحدهای اقامتی مشمول دعوت کرد با حضور مؤثر در مجمع عمومی فوق‌العاده و مشارکت در بررسی و تصویب اساسنامه جدید، در شکل‌گیری ساختار آینده انجمن حرفه‌ای هتلداران استان اصفهان نقش‌آفرینی کنند.

گفتنی است مجمع عمومی فوق‌العاده جامعه هتلداران استان اصفهان روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در هتل پارسیان کوثر اصفهان برگزار می‌شود و بررسی و تصویب اساسنامه مطابق با ضوابط جدید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های تشکل، از دستور کارهای این نشست خواهد بود.

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