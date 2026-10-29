به گزارش میراث آریا، سیمافیلم تولید فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» را با محوریت شهدای ناو دنا در دستور کار دارد؛ اثری به کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی سعید سعدی که فیلمبرداری آن قرار است چند روز آینده از کنارک آغاز شود.

فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» نخستین اثر سینمایی با محوریت شهدای ناو دناست.

امیرحسین آرمان از بازیگران این فیلم سینمایی است و فیلمبرداری آن قرار است از منطقه کنارک آغاز شود.

این اثر با تمرکز بر شهدای ناو دنا، روایتی سینمایی از این موضوع را به مخاطبان ارائه خواهد کرد.

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