۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴

فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» با کارگردانی لیلی عاج و بازی امیرحسین آرمان

فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» با کارگردانی لیلی عاج و بازی امیرحسین آرمان

سیمافیلم فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» را با محوریت شهدای ناو دنا به کارگردانی لیلی عاج و بازی امیرحسین آرمان تولید می‌کند.

به گزارش میراث آریا، سیمافیلم تولید فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» را با محوریت شهدای ناو دنا در دستور کار دارد؛ اثری به کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی سعید سعدی که فیلمبرداری آن قرار است چند روز آینده از کنارک آغاز شود.

فیلم سینمایی «تولد یک نجیب‌زاده» نخستین اثر سینمایی با محوریت شهدای ناو دناست.

امیرحسین آرمان از بازیگران این فیلم سینمایی است و فیلمبرداری آن قرار است از منطقه کنارک آغاز شود.

این اثر با تمرکز بر شهدای ناو دنا، روایتی سینمایی از این موضوع را به مخاطبان ارائه خواهد کرد.

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کد خبر 1405081200873
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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