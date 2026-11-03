آغاز اکران آنلاین مستند «اجاق نواز» در هاشور

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «اجاق نواز» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرهاد ورهرام، روایتی از زندگی خانواده‌ای از ایل باصری استان فارس است که همچنان به شیوه سنتی کوچ‌نشینی زندگی می‌کنند.

این مستند کوچ خانواده‌ای از ایل باصری را از منطقه جهرم در جنوب استان فارس به تصویر می‌کشد. در حالی که بسیاری از مردمان این ایل طی سال‌های گذشته زندگی در شهرها و روستاها را به معیشت کوچ‌نشینی ترجیح داده‌اند، پدربزرگ یک خانواده به همراه پسر و نوه‌اش تلاش می‌کنند شیوه زندگی نیاکان خود را حفظ کنند و همچنان به کوچ ادامه دهند.

«اجاق نواز» با تمرکز بر زندگی این خانواده، تصویری از آخرین بازماندگان زندگی چادرنشینی و چالش‌های تداوم این شیوه معیشت در میان ایل باصری ارائه می‌دهد.

«اجاق نواز» محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در سال ۱۴۰۴ است که از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه در بخش «اکران حقیقت» پلتفرم هاشور در دسترس علاقه‌مندان و مخاطبان سینمای مستند قرار خواهد گرفت.

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