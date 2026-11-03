به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد اوجانی سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در جلسه با صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی استان کرمانشاه که با هدف بررسی و رفع مشکلات و موانع بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که در سال‌های اخیر به حوزه صنایع‌دستی وارد شده، غلبه نگاه و فعالیت انفرادی در این حوزه بوده است.

مدیرکل بازرگانی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی کشور، افزود: بانیان اصلی حرفه صنایع‌دستی، خود هنرمندان هستند و اگر قرار است این حوزه در بخش تولید، بازاریابی و فروش به جایگاه واقعی خود برسد، باید فرهنگ همکاری و فعالیت انفرادی را اصلاح کرده و به سمت کار گروهی و تیمی حرکت کنیم.

او تصریح کرد: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای، فرصت مناسبی برای هم‌افزایی میان هنرمندان، استفاده از ظرفیت‌های مشترک و ایجاد قدرت بیشتر در بازار است و بر اساس برنامه هفتم پیشرفت نیز باید این تشکل‌ها شکل گرفته و در حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی فعال شوند.

اوجانی با اشاره به مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی هنرمندان کرمانشاه، گفت: در این نشست هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله گلیم‌بافی و گیوه‌بافی، مسائل و مشکلات خود را در حوزه تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، بازاریابی و فروش در بازارهای داخلی و همچنین حضور در بازارهای بین‌المللی مطرح کردند.

اوجانی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلاتی که هنرمندان امروز با آن مواجه هستند، به حوزه بازار و نحوه معرفی و عرضه محصولات بازمی‌گردد؛ بنابراین لازم است در کنار توجه به کیفیت تولید، به موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری صحیح، شناخت بازار هدف، شیوه معرفی محصول، تکنیک‌های فروش و ایجاد ارتباط مؤثر با مشتری نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

مدیرکل بازرگانی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی کشور در این نشست با ارائه راهکارهایی در زمینه بازاریابی، قیمت‌گذاری و تکنیک‌های فروش، به تشریح روش‌های مؤثر برای معرفی بهتر محصولات صنایع‌دستی و ورود هدفمند هنرمندان به بازارهای داخلی و بین‌المللی پرداخت.

مدیرکل بازرگانی و تجاری‌سازی صنایع‌دستی کشور، تأکید کرد: صنایع‌دستی زمانی می‌تواند از ظرفیت اقتصادی و اشتغال‌زایی خود به شکل مطلوب استفاده کند که تولید، بازاریابی و فروش در یک زنجیره منسجم قرار گیرد و هنرمندان نیز با کنار گذاشتن فعالیت‌های جزیره‌ای، از ظرفیت همکاری و تشکل‌گرایی برای حضور قدرتمندتر در بازار استفاده کنند.

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