به گزارش خبرنگار میراث آریا، در چارچوب تفاهم‌نامه و قرارداد منعقدشده میان معاونت صنایع‌دستی کشور و دو مجموعه بزرگ فروشگاهی رفاه و اتکا، جمعی از فعالان و تشکل‌های صنایع‌دستی استان یزد برای عرضه مستقیم محصولات خود در شعب این دو فروشگاه در تهران معرفی شدند که این اقدام با هدف فراهم‌سازی زمینه عرضه مستقیم، بدون واسطه و پایدار محصولات اصیل صنایع‌دستی در سبد خرید شهروندان دنبال می‌شود.

بر اساس این برنامه، در مرحله نخست، تعدادی از فعالان صنایع‌دستی استان یزد با تمرکز بر معرفی و عرضه رشته‌های بومی و اصیل استان، برای حضور در شعب این فروشگاه‌ها در تهران معرفی شده‌اند.

آثار منتخب هنرمندان در فضاهای اختصاصی این مجموعه‌های فروشگاهی به نمایش گذاشته خواهد شد تا ضمن افزایش دسترسی عموم مردم به صنایع‌دستی اصیل، زمینه توسعه بازار فروش و معرفی ظرفیت‌های هنری استان فراهم شود.

فرآیند معرفی هنرمندان و تولیدکنندگان با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون کیفیت تولید، اصالت رشته‌های بومی، برخورداری از بسته‌بندی مناسب و توانایی تأمین مستمر محصولات انجام شده است.

این اقدام، گامی مؤثر در مسیر برند سازی صنایع‌دستی بومی، تقویت معیشت صنعتگران، ایجاد فرصت‌های جدید فروش و توسعه حضور محصولات هنرمندان یزدی در بازارهای مصرف به شمار می‌رود و روند معرفی فعالان صنایع‌دستی استان با هدف گسترش بازارهای عرضه و حمایت از تولیدکنندگان تداوم خواهد داشت.

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