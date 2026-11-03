۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸

سفر مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان به دزفول/ از بررسی فعالیت‌های دبیرخانه شهر جهانی کپو تا پیگیری پرونده جهانی‌شدن روستای پامنار

سفر مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان به دزفول/ از بررسی فعالیت‌های دبیرخانه شهر جهانی کپو تا پیگیری پرونده جهانی‌شدن روستای پامنار

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان روز گذشته، ۱۱ آبان ۱۴۰۵، در بازدیدی سرزده از اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دزفول روند فعالیت‌ها، نحوه خدمات‌رسانی و مسائل و مطالبات کارکنان این اداره را بررسی کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این بازدید که سیدمحمد عبودزاده، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان نیز حضور داشت، محمد جوروند با حضور در بخش‌های مختلف اداره میراث‌فرهنگی دزفول ضمن دیدار و گفت‌وگو با کارکنان از نزدیک در جریان روند انجام امور، دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان در ادامه برنامه‌های خود در شهرستان دزفول از خانه سوزنگر، محل استقرار موقت دبیرخانه شهر جهانی کپو، دیدن کرد و روند فعالیت‌های این دبیرخانه را مورد ارزیابی قرار داد.

او بر اهمیت جایگاه دزفول به‌عنوان شهر جهانی کپو، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های دبیرخانه، برنامه‌ریزی هدفمند برای صیانت از این عنوان جهانی، توسعه هنر ارزشمند کپوبافی و حمایت مؤثر از هنرمندان این رشته تأکید کرد.

همچنین در این سفر، آخرین اقدامات صورت‌گرفته در خصوص پرونده روستای هدف گردشگری پامنار و پیگیری حضور این روستا به‌عنوان نامزد روستاهای گردشگری جهان در رقابت‌های جهانی گردشگری ۲۰۲۶ مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و دستورات لازم برای تسریع و تقویت روند این پرونده صادر شد.

بررسی روند پیشرفت و وضعیت اجرایی پروژه‌های گردشگری شهرستان دزفول از دیگر محورهای این بازدید بود که در جریان آن، ضمن بررسی موانع و مسائل موجود، دستورات مقتضی برای پیگیری امور، رفع مشکلات و تسریع در تکمیل پروژه‌ها صادر شد.

سفر مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان به دزفول/ از بررسی فعالیت‌های دبیرخانه شهر جهانی کپو تا پیگیری پرونده جهانی‌شدن روستای پامنار

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کد خبر 1405081200878
حسن بهداد
دبیر مهدی ارجمند

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