نمایشگاه سفر، آفرود و کمپینگ استان مرکزی با حضور استاندار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی در این باره گفت: برگزاری این نمایشگاه گامی مؤثر در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، توسعه گردشگری طبیعت‌محور و حمایت از فعالان و کسب‌وکارهای مرتبط با صنعت سفر و گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه گردشگری اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات مرتبط با سفر، طبیعت‌گردی، آفرود و کمپینگ، نقش مهمی در تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، افزایش جذابیت مقاصد سفر و فراهم‌سازی زمینه حضور بیشتر گردشگران در استان دارد.

وی افزود: استان مرکزی با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوع، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور و ماجراجویانه دارد و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه معرفی این قابلیت‌ها، ایجاد تعامل میان فعالان اقتصادی و گردشگری و تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کند.

محمودی در ادامه از علاقه‌مندان، گردشگران و عموم شهروندان دعوت کرد از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کنند و با تازه‌ترین محصولات و تجهیزات حوزه سفر و طبیعت‌گردی آشنا شوند.

گفتنی است نمایشگاه سفر، آفرود، کمپینگ، اتوکمپینگ، موتورسیکلت و دوچرخه از ۱۱ تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی در شهر اراک میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.



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