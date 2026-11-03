به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیدیبو، فیلم-کنسرت «ارباب حلقه‌ها» به رهبری سینا خیرآبادی و به همت فیدیبو، چهارشنبه ۱۳ آبان ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد. این فیلم کنسرت پیش از این ۷ شب و ۱۲ سانس اجرا در سالن هتل اسپیناس تهران داشته است.

این رویداد تجربه‌ای متفاوت از دنیای حماسی سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. در این اجرا، موسیقی زنده، تئاتر و روایت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا مخاطبان همراه با فرودو، سفری پرماجرا را برای نابودی حلقه یگانه و عبور از سرزمین میانه تجربه کنند.

وحید خالقی تهیه‌کننده، سینا خیرآبادی رهبر ارکستر، نیما زاهدی کنسرت مایستر، علی اعلایی و علی ثانی مجریان طرح، علی مقدم مدیر برنامه و سینا صالحی مدیر هنری این رویداد هستند.

این کنسرت چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به فیدیبو به آدرس (http://fidb.ir/lan) برای تهیه بلیت اقدام کنند.

این کنسرت با همراهی فیدیبو و دیجی‌پی برگزار می‌شود.

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