۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳

برگزاری دو کارگاه آموزشی در خوزستان به مناسبت گرامی‌داشت هفته پدافند غیرعامل

برگزاری دو کارگاه آموزشی در خوزستان به مناسبت گرامی‌داشت هفته پدافند غیرعامل

به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، سلسله برنامه‌های تخصصی این هفته در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با برگزاری دو دوره آموزشی برای کارکنان با عنوان «کمک‌های اولیه و امداد و نجات» و «مانور دورمیزی در سامانه آبی‌تاریخی شوشتر» با هدف ارتقای تاب‌آوری زیرساختی و پشتیبانی امنیت پایدار دنبال شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوره آموزشی «کمک‌های اولیه و امداد و نجات» و با شعار محوری آموزش همگانی، ضامن ایمنی در برابر تهدیدات نوین، روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در تالار استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان درخصوص دوره کمک‌های اولیه و امداد و نجات اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای سطح آمادگی کارکنان، افزایش آگاهی عمومی در مواجه شدن با حوادث و ترویج فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی برگزار شد و در آن مباحثی نظیر اصول اولیه امدادرسانی، مدیریت بحران در لحظات اولیه، احیای قلبی و ریوی (CPR) و مقابله با تهدیدات نوین به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

احمدرضا حسینی‌بروجنی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث ارزشمند تاریخی استان اظهار کرد: حوزه میراث‌فرهنگی به دلیل دارا بودن آثار منحصربه‌فرد و زیرساخت‌های کهن، همواره نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه پدافند غیرعامل است.

او افزود: حفاظت از این میراث در برابر تهدیدات احتمالی و حوادث غیرمترقبه، رسالتی خطیر است که با ارتقای تاب‌آوری زیرساختی تحقق می‌یابد.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان همچنین با اشاره به کارگاه آموزشی دوم گفت: مانور دورمیزی پدافند غیرعامل در سامانه آبی‌تاریخی شوشتر با هدف ارتقای تاب‌آوری زیرساختی و پشتیبانی از امنیت پایدار این شاهکار مهندسی باستانی نیز در همین تالار طراحی و اجرا شد.

او اضافه کرد: تمرین سناریوهای بحران و هماهنگی دستگاهی در این محوطه جهانی، گامی مؤثر در راستای پیشگیری از خطرات و صیانت پایدار از این اثر ثبت جهانی است.

برگزاری دو کارگاه آموزشی در خوزستان به مناسبت گرامی‌داشت هفته پدافند غیرعامل

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کد خبر 1405081200883
سیدجواد خراسانی
دبیر مهدی ارجمند

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