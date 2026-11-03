به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوره آموزشی «کمک‌های اولیه و امداد و نجات» و با شعار محوری آموزش همگانی، ضامن ایمنی در برابر تهدیدات نوین، روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در تالار استاد عزت‌الله نگهبان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان درخصوص دوره کمک‌های اولیه و امداد و نجات اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای سطح آمادگی کارکنان، افزایش آگاهی عمومی در مواجه شدن با حوادث و ترویج فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی برگزار شد و در آن مباحثی نظیر اصول اولیه امدادرسانی، مدیریت بحران در لحظات اولیه، احیای قلبی و ریوی (CPR) و مقابله با تهدیدات نوین به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

احمدرضا حسینی‌بروجنی با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث ارزشمند تاریخی استان اظهار کرد: حوزه میراث‌فرهنگی به دلیل دارا بودن آثار منحصربه‌فرد و زیرساخت‌های کهن، همواره نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه پدافند غیرعامل است.

او افزود: حفاظت از این میراث در برابر تهدیدات احتمالی و حوادث غیرمترقبه، رسالتی خطیر است که با ارتقای تاب‌آوری زیرساختی تحقق می‌یابد.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان همچنین با اشاره به کارگاه آموزشی دوم گفت: مانور دورمیزی پدافند غیرعامل در سامانه آبی‌تاریخی شوشتر با هدف ارتقای تاب‌آوری زیرساختی و پشتیبانی از امنیت پایدار این شاهکار مهندسی باستانی نیز در همین تالار طراحی و اجرا شد.

او اضافه کرد: تمرین سناریوهای بحران و هماهنگی دستگاهی در این محوطه جهانی، گامی مؤثر در راستای پیشگیری از خطرات و صیانت پایدار از این اثر ثبت جهانی است.

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