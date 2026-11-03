بازگشایی محور قدیم کرج- چالوس پس از ۵ ساعت انسداد/ تردد در مسیر دوطرفه شد

به گزارش میراث آریا، سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهورفراجا از بازگشایی محور قدیم کرج- چالوس پس از ۵ ساعت انسداد خبر داد و گفت: این محور که از ساعت ۰۴:۰۰ بامداد امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه، به دلیل وقوع سیلاب و جاری شدن گل‌ولای مسدود شده بود، پس از انجام عملیات پاکسازی توسط عوامل راهداری و ایمن‌سازی مسیر از سوی مأموران پلیس راه، هم اکنون به‌صورت دوطرفه بازگشایی شد.

او با اشاره به ازسرگیری تردد در این محور، تأکید کرد: رانندگان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به توصیه‌های مأموران پلیس راه، با احتیاط در این مسیر تردد کنند.

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