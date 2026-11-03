به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیامک آزادی سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در نشست مشترک با میراث‌فرهنگی کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمانشاه در حوزه صنایع‌دستی و صنایع خلاق اظهار کرد: مرکز توسعه فناوری و شتاب‌دهی صنایع‌دستی با رویکرد حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه راه‌اندازی خواهد شد و در این مرکز، موضوع توانمندسازی هنرمندان و ارتقای مهارت‌های آنان دنبال می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه، افزود: یکی از بخش‌های مهم فعالیت این مرکز، ایجاد و تقویت کارگزاری بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی است تا بتوانیم بخشی از زنجیره ارزش این حوزه را تکمیل کرده و زمینه معرفی بهتر، فروش و توسعه بازار محصولات هنرمندان را فراهم کنیم.

او با بیان اینکه رویکرد جهاد دانشگاهی در حوزه فناوری حرکت از عرضه‌محوری به سمت تقاضامحوری است، گفت: در پارک‌های علم و فناوری نسل اول، عمدتاً ایده‌ها و ظرفیت‌های عرضه‌شده از سوی افراد مورد حمایت قرار می‌گرفت، اما امروز به‌دنبال تغییر این رویکرد و حرکت به سمت شناسایی نیازهای واقعی بازار و پاسخ به آنها هستیم.

آزادی ادامه داد: در همین راستا، سند توسعه دانش‌بنیان تدوین شده و در آن اولویت‌های توسعه فناوری و حوزه‌هایی که ظرفیت بیشتری برای فعالیت دارند، مشخص شده است که بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها به حوزه صنایع خلاق و صنایع‌دستی مربوط می‌شود.

او تأکید کرد: هدف ما صرفاً حمایت از تولید صنایع‌دستی نیست، بلکه به‌دنبال ایجاد ارزش افزوده برای محصولات هستیم؛ به‌عنوان نمونه، اگر محصولی مانند گیوه دارای سابقه، هویت و پیشینه فرهنگی ارزشمند است، می‌توان با استفاده از فناوری، ویژگی‌های جدیدی به آن اضافه کرد و ارزش اقتصادی آن را افزایش داد.

رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه با اشاره به نمونه‌هایی از ورود فناوری به حوزه صنایع‌دستی تصریح کرد: در یکی از طرح‌ها، امکان پوشش‌دهی نخ‌های مورد استفاده در تولید گیوه با فناوری دی‌اکسید تیتانیوم مورد بررسی قرار گرفته که می‌تواند خاصیت خودتمیزشوندگی به محصول بدهد و از جذب آلودگی و نشستن گردوغبار روی آن جلوگیری کند.

آزادی یکی دیگر از نیازهای جدی صنایع‌دستی را موضوع بسته‌بندی عنوان کرد و گفت: صنایع‌دستی استان در بسیاری از موارد از ضعف بسته‌بندی مناسب رنج می‌برد و به همین دلیل، جهاد دانشگاهی در حال تجهیز تیم‌های تخصصی برای ورود علمی و حرفه‌ای به این حوزه است.

او افزود: در همین زمینه، فراخوانی برای جذب ظرفیت‌های تخصصی حوزه بسته‌بندی منتشر خواهیم کرد تا با استفاده از دانش و فناوری، برای محصولات صنایع‌دستی استان بسته‌بندی‌های متناسب با ویژگی‌های هر محصول طراحی شود.

رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه تصریح کرد: محصولاتی مانند گلیم کرمانشاه ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد ارزش افزوده دارند و اگر بتوان برای آنها بسته‌بندی ویژه و متناسب با هویت فرهنگی محصول طراحی کرد، می‌توان علاوه بر ارتقای جایگاه محصول، زمینه حضور مؤثرتر آن در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کرد.

آزادی همچنین بر اهمیت روایت‌گری و معرفی داستان و هویت محصولات صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: امروز صرفاً تولید یک محصول برای موفقیت در بازار کافی نیست؛ باید بتوان داستان، پیشینه، هویت و ویژگی‌های آن محصول را نیز به مخاطب معرفی کرد و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش اقتصادی و فرهنگی صنایع‌دستی داشته باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در جهاد دانشگاهی برای پیوند میان فناوری، بازار و صنایع خلاق اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با ایجاد یک زنجیره منسجم از توانمندسازی، فناوری، بسته‌بندی، روایت‌گری، بازاریابی و فروش، بخشی از مشکلات موجود در مسیر تجاری‌سازی صنایع‌دستی را برطرف کنیم.

رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه در پایان گفت: هدف اصلی این است که ظرفیت‌های ارزشمند هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی استان تنها در مرحله تولید باقی نماند، بلکه با استفاده از فناوری و دانش روز، به محصولات رقابت‌پذیر و دارای ارزش افزوده تبدیل شده و مسیر ورود آنها به بازارهای گسترده‌تر، از جمله بازارهای صادراتی، هموار شود.

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