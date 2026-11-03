به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید و جلسه با شورای اسلامی و دهیار این روستا با بیان اینکه این منطقه با توجه به در حال احداث بودن چند بیمارستان و یک ورزشگاه چند هزار نفری، از ظرفیت‌های فراوان گردشگری، فرهنگی و طبیعی برخوردار است، عنوان کرد: با حمایت‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مسئولان شهری، به‌زودی شاهد اجرای طرح گردشگری و رونق اقتصادی در منطقه غرب شهرستان ساری خواهیم بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری افزود: احیای چشمه‌های طبیعی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های محیطی روستای ماهفروجک از جمله محورهای مهم این طرح است که می‌تواند زمینه توسعه گردشگری طبیعی و جذب گردشگران و مسافران را فراهم کند.

قادری با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود در این روستا اظهار کرد: در اجرای این طرح، توجه به حفظ منابع طبیعی، صیانت از محیط‌زیست و بهره‌گیری از داشته‌های بومی و فرهنگی منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری، ساماندهی محدوده چشمه‌ها و فراهم کردن امکانات مناسب برای حضور گردشگران می‌تواند علاوه بر معرفی جاذبه‌های طبیعی ماهفروجک، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی و فعالیت اقتصادی ساکنان روستا ایجاد کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی ساری تأکید کرد: مشارکت شورای اسلامی، دهیاری و اهالی روستا در پیشبرد این برنامه‌ها نقش مؤثری دارد و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای طرحی متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه فراهم شود.

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