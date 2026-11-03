۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷

نماینده تشکل های صنایع دستی استان البرز انتخاب شد

نماینده تشکل های صنایع دستی استان البرز انتخاب شد

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به ضرورت ایجاد انسجام در میان فعالان این حوزه، از انتخاب معصومه عسگری به‌عنوان نماینده تشکل صنایع‌دستی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی امروز سه شنبه ۱۲ آبان ماه، اظهار کرد: در ادامه فرآیند تشکیل تشکل صنایع‌دستی استان البرز و در پی انتخاب هیئت مؤسس، جلسه‌ای با هدف تعیین نماینده تشکل و بررسی اساسنامه پیشنهادی برگزار شد که طی آن، اعضای هیئت مؤسس معصومه عسگری را به‌عنوان نماینده تشکل انتخاب کردند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: انتخاب نماینده تشکل یکی از مراحل مهم در پیشبرد فرآیند تشکیل این مجموعه است و می‌تواند زمینه پیگیری منسجم‌تر امور مرتبط با شکل‌گیری و فعالیت تشکل را فراهم کند.

این مسئول ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه، ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای هیئت مؤسس درباره اساسنامه بود. هیئت مؤسس این ظرفیت را دارد که اساسنامه پیشنهادی خود را ارائه کند و در این جلسه نیز نظرات و پیشنهادهای مربوط به چارچوب فعالیت تشکل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او با بیان اینکه فعالیت‌های صنایع‌دستی تنها به تولید محصولات هنری خلاصه نمی‌شود، اظهار کرد: این حوزه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اشتغال‌زایی را در بر می‌گیرد و هنرمندان و صنعتگران برای توسعه فعالیت‌های خود به بستری نیاز دارند که بتوانند مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهایشان را به شکلی منسجم مطرح و پیگیری کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز توضیح داد: ایجاد تشکل تخصصی می‌تواند به تقویت ارتباط میان فعالان صنایع‌دستی، افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه و پیگیری موضوعاتی همچون حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازار فروش، معرفی محصولات و رفع موانع فعالیت هنرمندان کمک کند.

خدادادی ابراز کرد: از سوی دیگر، وجود یک ساختار صنفی منسجم می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر مسائل و نیازهای فعالان صنایع‌دستی را فراهم کند و ارتباط میان هنرمندان، صنعتگران و دستگاه‌های مرتبط را هدفمندتر سازد.

او خاطرنشان کرد: تدوین و بررسی اساسنامه، انتخاب نماینده و طی مراحل قانونی تشکیل تشکل، از جمله موضوعاتی است که باید با دقت و همراهی اعضا دنبال شود تا این مجموعه بتواند در آینده نقش مؤثری در پیگیری مسائل و تقویت جایگاه فعالان صنایع‌دستی استان ایفا کند.

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کد خبر 1405081200888
الناز دادمهر
دبیر مهدی ارجمند

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