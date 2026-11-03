نماینده تشکل های صنایع دستی استان البرز انتخاب شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی امروز سه شنبه ۱۲ آبان ماه، اظهار کرد: در ادامه فرآیند تشکیل تشکل صنایع‌دستی استان البرز و در پی انتخاب هیئت مؤسس، جلسه‌ای با هدف تعیین نماینده تشکل و بررسی اساسنامه پیشنهادی برگزار شد که طی آن، اعضای هیئت مؤسس معصومه عسگری را به‌عنوان نماینده تشکل انتخاب کردند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: انتخاب نماینده تشکل یکی از مراحل مهم در پیشبرد فرآیند تشکیل این مجموعه است و می‌تواند زمینه پیگیری منسجم‌تر امور مرتبط با شکل‌گیری و فعالیت تشکل را فراهم کند.

این مسئول ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه، ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای هیئت مؤسس درباره اساسنامه بود. هیئت مؤسس این ظرفیت را دارد که اساسنامه پیشنهادی خود را ارائه کند و در این جلسه نیز نظرات و پیشنهادهای مربوط به چارچوب فعالیت تشکل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او با بیان اینکه فعالیت‌های صنایع‌دستی تنها به تولید محصولات هنری خلاصه نمی‌شود، اظهار کرد: این حوزه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اشتغال‌زایی را در بر می‌گیرد و هنرمندان و صنعتگران برای توسعه فعالیت‌های خود به بستری نیاز دارند که بتوانند مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهایشان را به شکلی منسجم مطرح و پیگیری کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز توضیح داد: ایجاد تشکل تخصصی می‌تواند به تقویت ارتباط میان فعالان صنایع‌دستی، افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه و پیگیری موضوعاتی همچون حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازار فروش، معرفی محصولات و رفع موانع فعالیت هنرمندان کمک کند.

خدادادی ابراز کرد: از سوی دیگر، وجود یک ساختار صنفی منسجم می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر مسائل و نیازهای فعالان صنایع‌دستی را فراهم کند و ارتباط میان هنرمندان، صنعتگران و دستگاه‌های مرتبط را هدفمندتر سازد.

او خاطرنشان کرد: تدوین و بررسی اساسنامه، انتخاب نماینده و طی مراحل قانونی تشکیل تشکل، از جمله موضوعاتی است که باید با دقت و همراهی اعضا دنبال شود تا این مجموعه بتواند در آینده نقش مؤثری در پیگیری مسائل و تقویت جایگاه فعالان صنایع‌دستی استان ایفا کند.

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