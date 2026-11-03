به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه جاری در جلسه هماهنگی ثبت جهانی روستای حسنلو نقده اظهار کرد: در ادامه مسیر توسعه پروژه‌های میراثی استان، پس از موفقیت در افتتاح پروژه بارگاه شمس تبریزی در خوی، اکنون تمرکز اصلی بر توسعه و تقویت زیرساخت‌های روستای باستانی حسنلو قرار دارد، استاندار به دنبال ایجاد تحولی بزرگ در استان است و ما باید از این حمایت‌های بی‌دریغ برای ارتقای ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

صفری با تأکید بر نقش کلیدی جامعه محلی افزود: ثبت جهانی روستای حسنلو، علاوه بر جایگاه تاریخی، می‌تواند منبع درآمدزایی پایدار برای منطقه باشد و گردشگران بین‌المللی را به این روستا جذب کند، اما تحقق این امر تنها با مشارکت فعال مردم امکان‌پذیر است؛ همان‌گونه که در پروژه بارگاه شمس تبریزی، هم مردم و هم رسانه‌ها با همکاری خود، مسیر بهره‌برداری از این اثر را هموار کردند، در حسنلو نیز باید همگام با دولت حرکت کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی در خصوص الزامات ثبت جهانی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این هدف بین‌المللی، رعایت مجموعه‌ای از استانداردها الزامی است که بخش مهمی از آن‌ها به مشارکت‌های اجتماعی و رفتارهای مردم محلی مربوط می‌شود، از همین رو، جلب نظر و همراهی ساکنان روستا در اولویت قرار دارد.

او در ادامه به اقدامات اجرایی در دستور کار اشاره کرد و گفت: به دستور استانداری، مجوز جذب نیرو جهت پاکیزگی و نظافت محیطی روستا به دهیاری ابلاغ شده است، همچنین، هم‌زمان با افتتاح فاز نخست پروژه روستای حسنلو، کاوش‌های باستان‌شناسی جدید آغاز خواهد شد، علاوه بر این، ساماندهی تپه حسنلو و تقویت زیرساخت‌های حیاتی از جمله شبکه ارتباطات (اینترنت) و سیستم فاضلاب روستا در دستور کار اجرایی قرار دارد.

صفری در پایان با تأکید بر اهمیت بازاریابی دیجیتال و معرفی بین‌المللی این روستا، بر لزوم راه‌اندازی صفحات رسمی در فضای مجازی مختص روستای حسنلو تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت رسانه‌های محلی برای معرفی هویت و ظرفیت‌های این روستا در سطح جهانی استفاده کرد تا حسنلو فراتر از مرزهای ملی شناخته شود.

انتهای پیام/