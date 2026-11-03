به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حمزه پهلوانی روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه از بازدید میدانی مجموعه اقامتگاه بوم‌گردی، جعفر فولادی در روستای تاریخی حسنلو خبر داد و گفت: روند پیشرفت فیزیکی این طرح گردشگری و وضعیت ارائه تسهیلات بانکی آن مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقده افزود: برای تکمیل و تجهیز این مجموعه اقامت مبلغ چهار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است که این اعتبار با پیگیری‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و همکاری بانک عامل تأمین شده تا موانع پیش‌رو برداشته شود.

او خاطرنشان کرد: این تسهیلات به‌منظور رفع مشکلات موجود از جمله تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز و خرید تجهیزات مدرن اقامتی هزینه می‌شود تا ظرفیت‌های پذیرش گردشگر در این منطقه تاریخی و در جوار محوطه جهانی حسنلو بیش از پیش ارتقا یابد.

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