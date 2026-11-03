۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۸

تزریق ۴ میلیارد تومان تسهیلات به بوم‌گردی حسنلو نقده، شتاب در روند تجهیز اقامتگاه‌های سنتی

تزریق ۴ میلیارد تومان تسهیلات به بوم‌گردی حسنلو نقده، شتاب در روند تجهیز اقامتگاه‌های سنتی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقده گفت: برای تکمیل و تجهیز یک مجموعه بومگردی در روستای حسنلو مبلغ چهار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حمزه پهلوانی روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه از بازدید میدانی مجموعه اقامتگاه بوم‌گردی، جعفر فولادی در روستای تاریخی حسنلو خبر داد و گفت: روند پیشرفت فیزیکی این طرح گردشگری و وضعیت ارائه تسهیلات بانکی آن مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نقده افزود: برای تکمیل و تجهیز این مجموعه اقامت مبلغ چهار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است که این اعتبار با پیگیری‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و همکاری بانک عامل تأمین شده تا موانع پیش‌رو برداشته شود.

او خاطرنشان کرد: این تسهیلات به‌منظور رفع مشکلات موجود از جمله تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز و خرید تجهیزات مدرن اقامتی هزینه می‌شود تا ظرفیت‌های پذیرش گردشگر در این منطقه تاریخی و در جوار محوطه جهانی حسنلو بیش از پیش ارتقا یابد.

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کد خبر 1405081200890
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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