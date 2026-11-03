به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری روز دوشنبه ۱۱ آبان در شورای راهبردی میراث جهانی هگمتانه، اظهار کرد: پایگاه جهانی هگمتانه باید پیگیری مستمر این موضوع را در دستور کار قرار دهد و پس از تدوین برنامه و تعیین زمان‌بندی اقدامات، موارد لازم برای پیگیری و حمایت به سطح ملی و وزارتخانه منعکس کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی و علمی در تدوین برنامه جامع مدیریت هگمتانه، گفت: در طراحی این برنامه باید نقش دولت در اجرا و مدیریت، در کنار مشارکت موثر انجمن‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای علمی و تخصصی به‌درستی تعریف شود.

او اضافه کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا انجمن‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و نهادهای علمی بتوانند در فرآیند برنامه‌ریزی، حفاظت، پژوهش و مدیریت این اثر جهانی نقش فعال داشته باشند و مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های هر بخش به‌صورت شفاف مشخص شود.

اکبری با تاکید بر اینکه احیای مشارکت اجتماعی فرآیندی زمان‌بر اما ضروری است، گفت: پیشنهاد می‌کنم فراخوانی برای شناسایی و دعوت از انجمن‌ها و تشکل‌های علاقه‌مند و فعال در حوزه میراث‌فرهنگی منتشر شود تا زمینه حضور و مشارکت آن‌ها در برنامه‌های حفاظت و مدیریت هگمتانه فراهم شود.

او همچنین با اشاره به اهمیت تعدد و فعالیت تشکل‌های مردمی در حوزه میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: هرچه تعداد انجمن‌ها و نهادهای فعال و دغدغه‌مند بیشتر باشد، امکان نظارت اجتماعی، مطالبه‌گری سازنده و تمرکز بر ماموریت‌های اصلی نیز افزایش می‌یابد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان بر ضرورت هماهنگی برای پیگیری این موضوع تاکید کرد و خواستار آن شد که مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد و نهادهای علمی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه جامع مدیریت هگمتانه مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه مدیر پایگاه میراث جهانی هگمتانه با تشریح الزامات جدید یونسکو برای صیانت از اثر جهانی هگمتانه، بر ضرورت تدوین و تصویب برنامه جامع مدیریت این محوطه، تکمیل طرح حفاظت بلندمدت و تعیین دقیق وظایف و تعهدات دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد.

رضا نظری ارشد ادامه داد: برنامه‌های حفاظت، معرفی، روش‌های مطالعاتی و پژوهشی و همچنین اقدامات مرتبط با جامعه محلی دنبال ‌شده و گزارش عملکرد این اقدامات نیز در یک بازه زمانی یک‌ساله تهیه و به یونسکو ارائه می‌شود.

او عنوان کرد: یونسکو دو خواسته اصلی را از مجموعه مطرح کرده که نخستین مطالبه، تکمیل و توسعه طرح جامع حفاظت و معرفی هگمتانه است و دومین مطالبه تدوین و تصویب یک برنامه جامع مدیریت است و این برنامه باید علاوه بر تصویب در ساختارهای مدیریتی داخلی، در سایر دستگاه‌ها و نظام‌های اجرایی نیز به‌عنوان یک راهبرد مورد پذیرش قرار گیرد تا همه مجموعه‌های مرتبط، وظایف و مسئولیت‌های خود را بر اساس آن دنبال کنند.

نظری ارشد با بیان اینکه تحقق این اهداف نیازمند همکاری فرابخشی و مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی است، افزود: باید به‌صورت دقیق مشخص شود که سازمان‌ها و نهادهای مرتبط برای پایگاه جهانی هگمتانه چه اقداماتی را بر عهده می‌گیرند، این موضوع باید در قالب یک برنامه مشترک و عملیاتی تعریف شود تا همه دستگاه‌ها نسبت به وظایف خود تعهد روشن و قابل پیگیری داشته باشند.

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