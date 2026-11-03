انتشار کتاب تخصصی میراث طبیعی با محوریت مبانی حقوقی و سازوکارهای اجرایی حفاظت

به گزارش میراث آریا، کتاب «چارچوب حقوقی و سازوکار اجرایی میراث طبیعی» با هدف تبیین مبانی قانونی و الزامات اجرایی حفاظت و مدیریت میراث طبیعی کشور، از سوی انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد.

این کتاب به قلم علی قمی اویلی، رئیس اداره ثبت و حفاظت میراث طبیعی معاونت میراث فرهنگی ، تدوین شده و به بررسی مبانی و مفاهیم میراث طبیعی، قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی و فرایندهای شناسایی، ثبت، حفاظت و مدیریت این آثار می‌پردازد.

از محورهای اصلی این اثر می‌توان به معیارهای ارزیابی میراث طبیعی، ثبت ملی و جهانی، تعیین عرصه و حریم، تدوین ضوابط حفاظتی و تبیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد.

این اثر با تأکید بر پیوند میان چارچوب‌های حقوقی و الزامات اجرایی، منبعی تخصصی برای کارشناسان، مدیران و پژوهشگران حوزه میراث طبیعی به شمار می‌رود.

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