به گزارش میراث آریا، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه در مناطقی از شمال‌غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

فردا چهارشنبه ۱۳ آبان ماه در نوار شرقی استان کرمان و شمال هرمزگان، افزایش ابر، بارندگی و وزش باد رخ می‌دهد و در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد. بعدازظهر چهارشنبه این سامانه بارشی از مرزهای شرقی کشور خارج می‌شود.

با ورود سامانه بارشی جدید از غرب کشور در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و غرب خوزستان، افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق آغاز خواهد شد.

پنجشنبه ۱۴ آبان ماه در نیمه غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های قزوین، البرز و تهران، غرب سواحل دریای خزر، مناطق شمالی استان‌های بوشهر و فارس افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در نوار شرقی کشور نیز افزایش ابر و در ارتفاعات، رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

جمعه ۱۵ آبان ماه بارندگی در نیمه غربی کشور، برخی مناطق جنوب، مرکز، شرق و شمال شرق و همچنین شمال غرب و سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت.

شنبه ۱۶ آبان ماه هفته آینده بارش‌ها در نیمه غربی کشور، مناطقی از مرکز و غرب سواحل دریای خزر تداوم می‌یابد و شدت بارندگی در مناطق غربی و جنوب غربی کشور بیشتر خواهد بود.

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