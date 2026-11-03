توقف عملیات حفاری غیرمجاز در روستای آبدر ملایر

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی سه‌شنبه ۱۲ آبان گفت: در پی گزارش مردمی و اهالی روستای آبدر مبنی بر حفاری در یک خانه مخروبه قدیمی واقع در داخل روستا و پس از هماهنگی کلانتری آورزمان با دستگاه قضایی و دستور رئیس حوزه قضایی بخش سامن مبنی بر توقف عملیات و بررسی موضوع آغاز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر ادامه داد: یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ملایر با همراهی عوامل انتظامی آورزمان در محل حاضر و نسبت به بررسی موضوع و اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر توقف عملیات حفاری تا بررسی و کارشناسی میراث‌فرهنگی اقدام کردند.

او در پایان ضمن تقدیر از اهتمام رئیس حوزه قضایی بخش سامن، همراهی عوامل انتظامی و تلاش‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، اعلام کرد: این اداره به طور جدی موضوعات مربوط به حفاری‌ها، تخریب و صدمات وارد شده به میراث فرهنگی را پیگیری خواهد کرد.

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