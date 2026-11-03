به گزارش میراث‌آریا، محمود بستانی امروز سه شنبه ۱۲ آبان، گفت: هنرمندان خراسان جنوبی با برپایی سه غرفه در رشته‌های نساجی سنتی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و محصولات چرمی، از ۱۱ تا ۱۵ آبان‌ماه، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنری استان را به نمایش گذاشته‌اند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در این نمایشگاه، هنرمندانی از بیرجند، روستای جهانی توبافی خراشاد و شهرستان خوسف، با عرضه آثار و تولیدات ارزشمند خود، گوشه‌ای از اصالت، تنوع و غنای هنرهای سنتی خراسان جنوبی را معرفی می‌کنند.

او بیان کرد: حضور در نمایشگاه‌های سراسری فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرهای بومی، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان و خریداران، توسعه بازار فروش و فراهم‌سازی زمینه عرضه گسترده‌تر محصولات صنایع‌دستی استان است.

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