به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الاسلام محمد میرزایی اظهار کرد: در راستای حفاظت از هویت تاریخی کشور و جلوگیری از تخریب‌های جبران‌ناپذیر در این مناطق پیاده‌سازی یک ساختار نظارتی سخت‌گیرانه برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ضروری است.

رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های حفاظتی افزود: هیچ‌گونه طرح توسعه‌ای در مناطق تاریخی نباید بدون دریافت مجوز رسمی از وزارت میراث‌فرهنگی آغاز شود.

او با مقایسه میان حفاظت از محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که طرح‌های بزرگ ملی ملزم به دریافت تأییدیه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) هستند، پروژه‌هایی که در بافت‌های تاریخی یا در مجاورت اماکن تاریخی اجرا می‌شوند نیز باید تحت نظارت دقیق میراث‌فرهنگی قرار گیرند.

میرزایی هشدار داد که عملیات حفاری و ساخت‌وسازهای تجاری بدون نظارت تخصصی، نه تنها امنیت سازه‌های تاریخی را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند زیرساخت‌های باستانی زیرزمینی را نیز از بین ببرد که این آسیب‌ها، ماهیتی غیرقابل بازگشت دارند.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نظر داریم طرحی را در شورای عالی میراث‌فرهنگی ارائه کنیم که در قالب آن، فرآیند بازسازی و ایمن‌سازی اماکن تاریخی که در حال تخریب هستند، با مشارکت و نظارت مستقیم میراث‌فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود.



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