به‌گزارش میراث آریا، پروژه عظیم و چندمنظوره تفریحی و گردشگری «ابریشم» در منطقه آزاد ماکو احداث می‌شود، این پروژه که با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای سطح خدمات تفریحی در این منطقه استراتژیک اجرا می‌شود، یکی از طرح‌های کلیدی برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و رفاهی در منطقه آزاد ماکو محسوب می‌شود.

این مجتمع گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در حال احداث بوده و هدف اصلی از تخصیص این حجم از سرمایه، ایجاد یک قطب جدید گردشگری است که بتواند علاوه بر جذب گردشگران داخلی و خارجی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند، این پروژه با بهره‌گیری از استانداردهای نوین، به‌دنبال ایجاد فضایی متفاوت برای فعالیت‌های تفریحی در این منطقه است.

با تکمیل اجرای پروژه ابریشم، ظرفیت‌های ارائه خدمات گردشگری و رفاهی به ساکنان منطقه و گردشگرانی که از منطقه آزاد ماکو بازدید می‌کنند، به شکل چشمگیری گسترش خواهد یافت. اجرای این طرح نه تنها به تنوع بخشیدن به امکانات موجود کمک می‌کند، بلکه مسیر را برای توسعه سایر پروژه‌های تزیل‌بخش و زیرساختی در حوزه گردشگری در منطقه هموار خواهد ساخت.

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