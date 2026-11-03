۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۳

برگزاری دوره آموزشی پارچه‌بافی سنتی به هنرآموزان شهر نصرآباد در تربت جام

برگزاری دوره آموزشی پارچه‌بافی سنتی به هنرآموزان شهر نصرآباد در تربت جام

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام گفت: دوره آموزشی پارچه‌بافی سنتی (فرت بافی) برای ۲۱ نفر از علاقه‌مندان به هنرهای سنتی در شهر نصرآباد تربت جام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز صابر مقدم امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به اهمیت «فرت بافی» در تربت جام به عنوان هنرسنتی شاخص منطقه، این دوره آموزشی به منظور ترویج و انتقال مهارت‌های بافت پارچه‌های دستبافت، برای ۲۱ نفر از علاقه‌مندان برنامه‌ریزی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام ادامه داد: محتوای آموزشی این دوره برای فراگیران شامل، نخ شناسی، شناخت دستگاه فرت بافی و نام قدیمی قطعات و ابزارهای آن، آماده‌سازی دستگاه و چله کشی و نحوه بافت پارچه با طرح‌های متنوع بوده است.

صابر مقدم تصریح کرد: برای فراگیران این دوره با نمره‌های امتحانی مورد نظر، ابتدا کارت مهارت میراث‌فرهنگی و پس از شروع و استمرار بافت فرت، پروانه تولید انفرادی صادر خواهد شد تا در آینده بتوانند از تسهیلات صنایع‌دستی بهره ببرند. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام یادآور شد: فراگیران هنر سنتی فرت‌بافی می‌توانند با تهیه یک دستگاه پارچه بافی و تولید انواع فرت، زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال خانگی و درآمدزایی خانواده و همچنین توسعه گردشگری منطقه نقش موثری داشته باشند.

صابرمقدم گفت: در بازدید بخشدار و اعضای شورای شهر نصرآباد، میراث‌فرهنگی و روسای بانک‌های ملی و پست بانک نصرآباد از محل آموزش، مقرر شد، تسهیلاتی برای خرید دستگاه به فراگیران اعطا شود.

برگزاری دوره آموزشی پارچه‌بافی سنتی به هنرآموزان شهر نصرآباد در تربت جام

انتهای پیام/

کد خبر 1405081200899
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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