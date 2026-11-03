به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز صابر مقدم امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به اهمیت «فرت بافی» در تربت جام به عنوان هنرسنتی شاخص منطقه، این دوره آموزشی به منظور ترویج و انتقال مهارت‌های بافت پارچه‌های دستبافت، برای ۲۱ نفر از علاقه‌مندان برنامه‌ریزی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام ادامه داد: محتوای آموزشی این دوره برای فراگیران شامل، نخ شناسی، شناخت دستگاه فرت بافی و نام قدیمی قطعات و ابزارهای آن، آماده‌سازی دستگاه و چله کشی و نحوه بافت پارچه با طرح‌های متنوع بوده است.

صابر مقدم تصریح کرد: برای فراگیران این دوره با نمره‌های امتحانی مورد نظر، ابتدا کارت مهارت میراث‌فرهنگی و پس از شروع و استمرار بافت فرت، پروانه تولید انفرادی صادر خواهد شد تا در آینده بتوانند از تسهیلات صنایع‌دستی بهره ببرند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام یادآور شد: فراگیران هنر سنتی فرت‌بافی می‌توانند با تهیه یک دستگاه پارچه بافی و تولید انواع فرت، زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال خانگی و درآمدزایی خانواده و همچنین توسعه گردشگری منطقه نقش موثری داشته باشند.

صابرمقدم گفت: در بازدید بخشدار و اعضای شورای شهر نصرآباد، میراث‌فرهنگی و روسای بانک‌های ملی و پست بانک نصرآباد از محل آموزش، مقرر شد، تسهیلاتی برای خرید دستگاه به فراگیران اعطا شود.

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