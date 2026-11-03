به‌گزارش میراث آریا، مریم مسرت با تأکید بر پتانسیل‌های منحصربه‌فرد باروق در عرصه‌های تاریخ، فرهنگ و هنر، از ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در راستای توسعه گردشگری فرهنگی خبر داد و اظهار کرد: باروق برخوردار از آثار تاریخی و طبیعی ارزشمندی است که با شناسایی، مستندسازی و معرفی دقیق، می‌تواند به بستری مستحکم برای تقویت هویت منطقه‌ای و جذب پژوهشگران و گردشگران در سطح استان و کشور تبدیل شود.

فرماندار باروق افزود: تمرکز ویژه بر نقش صنایع‌دستی در معرفی هویت فرهنگی منطقه صورت گرفه است چراکه صنایع‌دستی در زنجیره ارزش گردشگری از جایگاه بالایی برخوردار است.

او از موفقیت‌های چشمگیر در احیای صنعت گلیم‌بافی باروق یاد کرد. و ادامه داد: نمونه کارآفرینی موفق در این حوزه خدیجه سعیدپور، بانوی فعال از روستای گل‌سلیمان‌آباد بوده که وی الگویی موفق از پیوند هنر بومی با نوآوری بوده که توانسته است محصولات هنری باروق را از سطح محلی به بازارهای ملی و بین‌المللی سوق دهد.



مسرت با اشاره به آمادگی این بانوی کارآفرین برای حضور در ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها، بر لزوم حمایت از فعالان عرصه صنایع دستی تأکید و تصریح کرد: حمایت از هنرمندان و کارآفرینان این حوزه، نه تنها باعث رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان می‌شود، بلکه به معرفی کارآمدتر باروق به‌عنوان یک مقصد گردشگری فرهنگی و هنری به مخاطبان ملی کمک شایانی خواهد کرد.

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