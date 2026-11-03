به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا مسافر روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیرکل، معاونان و رؤسای ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های استان سمنان اظهار کرد: نگاه ما در حوزه بازرسی، بیش از آنکه معطوف به برخورد پس از وقوع تخلف باشد، بر پیشگیری، شناسایی گلوگاه‌های مشکل‌زا و حل‌وفصل مسائل در داخل مجموعه متمرکز است تا موضوعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) افزود: این سامانه با هدف ایجاد زمینه‌ای برای ثبت، پیگیری و رسیدگی سریع به شکایات و درخواست‌های شهروندان در زمینه نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی طراحی شده و تلاش می‌کند خلأهای موجود در نظام پاسخگویی اداری را پوشش دهد.

او با بیان اینکه سامانه فواد امکان پیگیری فوری مشکلات شهروندان را فراهم کرده است، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه، تعیین زمان کمتر از سه ساعت برای پیگیری اولیه گزارش‌های ثبت‌شده است و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به مطالبات مردم نیز به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مسافر با تشریح هشت محور اصلی مورد ارزیابی در سامانه فواد بیان کرد: اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع درباره تصمیمات و شرایط ارائه خدمات، اختلال در سامانه‌ها و تجهیزات اداری، رعایت احترام و کرامت انسانی در برخورد با مراجعان، موکول کردن ارائه خدمات به زمان‌های بعدی بدون توجیه قانونی، غیبت کارکنان و مدیران بدون پیش‌بینی نیروی جایگزین، رعایت نکردن ساعات قانونی ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی نکردن قوانین و مقررات و همچنین رعایت نشدن الگوی مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی از جمله مواردی است که در این سامانه مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن اطلاع‌رسانی دقیق درباره ضوابط و فرآیندهای ارائه خدمات، از ایجاد بلاتکلیفی برای مردم جلوگیری کنند، چراکه نبود شفافیت در مقررات و رویه‌های اداری می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی شهروندان و ایجاد گلوگاه‌های فساد شود.

او با اشاره به سازوکار ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سامانه فواد تشریح کرد: گزارش‌های نظارتی به‌صورت محسوس و نامحسوس بررسی و برای رفع نواقص به دستگاه‌های مربوط اعلام می‌شود و در این فرآیند، ابتدا تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار موارد، تذکرات کتبی و مراحل بعدی نظارتی اعمال خواهد شد.

مسافر با اشاره به تأثیر نتایج ارزیابی سامانه فواد بر نظام پرداخت و تشویق کارکنان تصریح کرد: عملکرد کارکنانی که به‌صورت مستقیم با مردم در ارتباط هستند، بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده ارزیابی می‌شود و نتایج این ارزیابی‌ها پس از تأیید مراجع مربوط، در پرداخت حقوق و مزایای آنان تأثیرگذار خواهد بود، بنابراین رعایت حقوق شهروندان و کیفیت ارائه خدمات، مسئولیتی جدی برای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی همچنین با اعلام اینکه وزارت میراث‌فرهنگی در ارزیابی عملکرد سامانه فواد در سطح کشور رتبه نخست را کسب کرده است، گفت: متوسط زمان پاسخگویی این وزارتخانه به گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه به حدود یک ساعت رسیده که این موضوع بیانگر اهمیت رسیدگی سریع به مطالبات مردم و پیگیری مستمر عملکرد واحدهای اجرایی است.

او در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت مدیران و کارکنان در بهبود فرآیندهای اداری، خواستار توجه جدی مجموعه مدیریتی و رؤسای ادارات شهرستان‌های استان سمنان به شاخص‌های هشت‌گانه سامانه فواد، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح رویه‌های موجود در مسیر ارتقای رضایتمندی مردم شد.

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