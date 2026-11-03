۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵

حضور زوج هنرمند صنایع‌دستی مازندران در برنامه شبکه سه سیما/ کارآفرینی برای بیش از ۱۳۰۰ نفر

حضور زوج هنرمند صنایع‌دستی مازندران در برنامه شبکه سه سیما/ کارآفرینی برای بیش از ۱۳۰۰ نفر

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زوج هنرمند و صنعتگر مازندرانی در رشته خراطی چوب در برنامه زنده تلویزیونی «سلام صبح بخیر» شبکه سه سیما خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به حضور پروین اسماعیلی و محمد کیاتبار در برنامه زنده «سلام صبح بخیر» اظهار کرد: این زوج هنرمند با تکیه بر خلاقیت، نوآوری و بهره‌گیری از ابزارهای مکانیکی، موفق به تولید محصولات و ظروف چوبی دست‌تراش با ظرافت و کیفیت بالا شده‌اند و توانسته‌اند گام مؤثری در معرفی و توسعه هنر خراطی چوب بردارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، [افزود: یکی از اقدامات ارزشمند این زوج هنرمند، ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی از طریق آموزش و واگذاری سفارش‌های تولید به‌صورت دورکاری است که بر اساس گزارش ارائه‌شده، زمینه اشتغال بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.

او با بیان اینکه حضور هنرمندان صنایع‌دستی در رسانه ملی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های بومی و توسعه بازار محصولات دارد، تصریح کرد: این زوج هنرمند در جریان حضور در برنامه، علاوه بر معرفی محصولات و تشریح تجربیات خود در زمینه تولید و کارآفرینی، با اجرای زنده و برگزاری کارگاه آموزشی در استودیوی صداوسیما، بخشی از مهارت و توانمندی خود در هنر خراطی چوب را به نمایش گذاشتند که با استقبال و تشویق حاضران همراه شد.

شعبانی خاطرنشان کرد: معاونت صنایع‌دستی استان در راستای حمایت از هنرمندان، توسعه تولید و تقویت اشتغال‌زایی در این حوزه، از محل اعتبارات ماده ۹۵ سال ۱۴۰۵، تسهیلاتی تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای حمایت از فعالیت‌های این زوج هنرمند اختصاص داده است.

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کد خبر 1405081200902
ثریا هاشم‌پور
دبیر مهدی ارجمند

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