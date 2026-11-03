به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به حضور پروین اسماعیلی و محمد کیاتبار در برنامه زنده «سلام صبح بخیر» اظهار کرد: این زوج هنرمند با تکیه بر خلاقیت، نوآوری و بهره‌گیری از ابزارهای مکانیکی، موفق به تولید محصولات و ظروف چوبی دست‌تراش با ظرافت و کیفیت بالا شده‌اند و توانسته‌اند گام مؤثری در معرفی و توسعه هنر خراطی چوب بردارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، [افزود: یکی از اقدامات ارزشمند این زوج هنرمند، ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی از طریق آموزش و واگذاری سفارش‌های تولید به‌صورت دورکاری است که بر اساس گزارش ارائه‌شده، زمینه اشتغال بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.

او با بیان اینکه حضور هنرمندان صنایع‌دستی در رسانه ملی نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های بومی و توسعه بازار محصولات دارد، تصریح کرد: این زوج هنرمند در جریان حضور در برنامه، علاوه بر معرفی محصولات و تشریح تجربیات خود در زمینه تولید و کارآفرینی، با اجرای زنده و برگزاری کارگاه آموزشی در استودیوی صداوسیما، بخشی از مهارت و توانمندی خود در هنر خراطی چوب را به نمایش گذاشتند که با استقبال و تشویق حاضران همراه شد.

شعبانی خاطرنشان کرد: معاونت صنایع‌دستی استان در راستای حمایت از هنرمندان، توسعه تولید و تقویت اشتغال‌زایی در این حوزه، از محل اعتبارات ماده ۹۵ سال ۱۴۰۵، تسهیلاتی تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای حمایت از فعالیت‌های این زوج هنرمند اختصاص داده است.

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