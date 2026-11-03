۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸

دوره آموزشی سفال و سرامیک پیشرفته در آرادان برگزار شد

دوره آموزشی سفال و سرامیک پیشرفته در آرادان برگزار شد

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آرادان از برگزاری دوره آموزشی تخصصی سفال و سرامیک پیشرفته برای هنرمندان و علاقه‌مندان این حوزه خبر داد و گفت: این دوره با هدف ارتقای سطح کیفی محصولات دستی و تقویت مهارت‌های فنی هنرمندان منطقه برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیر سلیمانی‌فرد روز سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارت‌محور در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: با برگزاری دوره آموزشی سفال و سرامیک در سطح پیشرفته، تلاش می‌شود تا هنرمندان بتوانند با بهره‌گیری از تکنیک‌های جدید، محصولات خود را با استانداردهای روز و کیفیت بالاتر به بازار عرضه کنند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آرادان با اشاره به استقبال بالای علاقه‌مندان از این برنامه افزود: در این دوره آموزشی، بیش از ۱۵ نفر از هنرمندان و علاقه‌مندان به این رشته، حضور یافته‌اند تا در محیطی تخصصی، مهارت‌های لازم را برای کار با خاک رس و تکنیک‌های پیشرفته سرامیک‌سازی فرا بگیرند.

او در ادامه تصریح کرد: برگزاری این دوره‌ها نه تنها باعث حفظ میراث فرهنگی و هنری منطقه می‌شود، بلکه با افزایش سطح کیفی تولید، منجر به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در میان هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان آرادان خواهد شد.

سلیمانی‌فرد در پایان خاطرنشان کرد: این اداره‌ در نظر دارد با تکیه بر برنامه‌ریزی‌های آموزشی مستمر، بستری مناسب برای رشد هنرمندان فراهم کرده و از توسعه صنایع‌دستی به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم گردشگری منطقه حمایت کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081200904
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha