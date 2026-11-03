به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده اظهار کرد: این برنامه به همت بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر و همزمان با فصل برداشت زعفران در پایتخت طلای سرخ ایران برگزار می‌شود و طی آن، شاعران و علاقه‌مندان به ادبیات فارسی به خوانش اشعار کهن پارسی در وصف زعفران خواهند پرداخت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: شب شعر زعفرانی روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در خانه تاریخی موسوی قاین برگزار می‌شود و علاوه بر شعرخوانی، اجرای موسیقی مقامی و قصه‌گویی با گویش محلی نیز از بخش‌های پیش‌بینی‌شده این برنامه است.

او با قدردانی از تلاش‌های بنیاد سپهر در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان قاینات تصریح کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در بناهای تاریخی، زمینه پیوند هرچه بیشتر میراث ملموس و ناملموس را فراهم می‌کند و فرصتی ارزشمند برای آشنایی مردم و گردشگران با فرهنگ بومی، ادبیات، موسیقی مقامی و آیین‌های محلی منطقه است.

عباس‌زاده خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بناهای تاریخی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی، علاوه بر معرفی جاذبه‌های تاریخی شهرستان، به پویایی این فضاها و تقویت گردشگری فرهنگی نیز کمک می‌کند.

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