به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ️سیداکبر قایمی امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه، از آغاز آبگیری تالاب بین‌المللی شورگل حسنلو نقده از رودخانه گادر با دبی ۱.۵ مترمکعب در ثانیه خبر داد و گفت: این روند با هدف احیای کامل تالاب و آماده‌سازی آن برای میزبانی از پرندگان مهاجر حدود یک ماه ادامه خواهد داشت.

️رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از پهنه این تالاب آبگیری شده است، بیان کرد: برای تکمیل فرایند احیای این تالاب بیش از چهار میلیون مترمکعب آب نیاز است.

او با اشاره به اهمیت احیای تالاب‌ها در فصل مهاجرت پرندگان اظهار کرد: تامین آب تالاب شورگل حسنلو می‌تواند شرایط مناسبی برای حضور و زیست گونه‌های مختلف پرندگان آبزی و کنارآبزی فراهم کند و نقش مهمی در میزبانی از پرندگان مهاجر داشته باشد.

️قایمی ادامه داد: علاوه بر تالاب شورگل حسنلو، آبگیری تالاب طالقان از رودخانه گادر و تالاب سولدوز از سد حسنلو نیز در حال انجام است تا این زیستگاه‌ها برای میزبانی از پرندگان در فصل زمستان آماده شوند. ️

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