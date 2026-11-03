به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدموید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در نشست و دیدار با اعضای هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌های استان کرمان، ضمن بررسی مسائل، چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان این حوزه، بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و انجمن برای ارتقا جایگاه اقامتگاه‌های بوم‌گردی تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به تغییر رویکرد گردشگران و افزایش تمایل به تجربه زندگی بومی، آشنایی با فرهنگ و سنت‌های محلی و بهره‌مندی از جاذبه‌های اصیل مقصد سفر، اظهار کرد: بوم‌گردی‌ها با فراهم کردن امکان تجربه زیست بومی و آشنایی نزدیک گردشگران با فرهنگ مناطق مختلف، نقش مهمی در توسعه گردشگری تجربه‌محور دارند و این ظرفیت می‌تواند به نقطه قوت گردشگری کرمان تبدیل شود.

او افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی صرفا محل اسکان گردشگران نیستند، بلکه بخشی از هویت فرهنگی مناطق به شمار می‌روند و در حفظ، معرفی و انتقال سنت‌ها، آداب‌ورسوم و شیوه زندگی جوامع محلی نقش‌آفرینی می‌کنند، از این رو حمایت از فعالیت حرفه‌ای این مجموعه‌ها، زمینه‌ساز توسعه گردشگری و بهره‌مندی اقتصادی هرچه بیشتر جوامع میزبان خواهد بود.

محسن‌نژاد با بیان اینکه اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان ظرفیت پاسخ‌گویی به سلیقه‌ها و نیازهای متنوع گردشگران را دارند، تصریح کرد: معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌ها، خدمات و تجربه‌های قابل ارائه در این اقامتگاه‌ها می‌تواند در ماندگاری بیشتر گردشگران، افزایش مدت اقامت و رونق اقتصادی فعالان این حوزه موثر باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان هم‌افزایی و شبکه‌سازی میان فعالان گردشگری را لازمه بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های استان دانست و گفت: توسعه ارتباطات حرفه‌ای، تبلیغات هدفمند و تعامل موثر میان انجمن، اقامتگاه‌ها و اداره‌کل می‌تواند به ارتقا جایگاه بوم‌گردی‌ها و افزایش سهم آن‌ها از بازار گردشگری کمک کند.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری فم‌تور با حضور فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان خبر داد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، زمینه معرفی موثرتر این مجموعه‌ها به گردشگران و مخاطبان جدید را فراهم می‌کند.

محسن‌نژاد با اشاره به ضرورت ارتقا کیفیت خدمات و نظارت مستمر بر فعالیت اقامتگاه‌ها، خاطرنشان کرد: تشکیل تیم‌های نظارتی مشترک با مشارکت کارشناسان اداره‌کل و نمایندگان انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌ها در دستور کار قرار دارد تا ضمن بررسی وضعیت خدمات، زمینه رفع نواقص و ارتقا استانداردهای ارائه خدمات فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان اصلاح و به‌روزرسانی اساسنامه انجمن حرفه‌ای بوم‌گردی‌ها را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست برشمرد و بر ضرورت تقویت جایگاه تشکل‌های حرفه‌ای و افزایش ارتباط و تعامل دوسویه آن‌ها با اداره‌کل تأکید کرد.

او همچنین با تاکید بر سامان‌دهی فعالیت‌های این حوزه گفت: برخورد با اقامتگاه‌های فاقد مجوز در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در دستور کار قرار دارد و در کنار آن، اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان آمادگی دارد با تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوز، زمینه فعالیت قانونی متقاضیان واجد شرایط را فراهم کند.

محسن‌نژاد در پایان، توسعه بوم‌گردی‌ها را مستلزم همکاری مستمر دستگاه متولی، تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: با هم‌افزایی، ارتقا کیفیت خدمات و معرفی هدفمند ظرفیت‌ها می‌توان از توان اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مسیر رونق گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و معرفی هویت فرهنگی کرمان بیش از پیش بهره گرفت.

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