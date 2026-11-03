به گزارش میراث آریا، سیامک صفری با نمایش «ای آی» بار دیگر به عرصه اجرای مونولوگ بازمی‌گردد. این بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، در تازه‌ترین تجربه صحنه‌ای خود، علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، اجرای این اثر را نیز بر عهده دارد.

آخرین تجربه اجرای مونولوگ سیامک صفری به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که او با متنی از سجاد افشاریان و به کارگردانی حسن جودکی، در کافه‌تریای تئاتر شهر روی صحنه رفت. اکنون پس از گذشت ۱۵ سال، صفری بار دیگر با اجرایی تک‌نفره و اثری به قلم و کارگردانی خود، این تجربه را تکرار می‌کند.

در این نمایش، سارا پارسایی با نوازندگی زنده فلوت، در کنار سیامک صفری حضور دارد.

نمایش «ای آی» از ۱۹ آبان‌ماه در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد میزبان مخاطبان خواهد بود.

عوامل نمایش «ای آی» عبارت‌اند از: نویسنده و کارگردان: سیامک صفری، تهیه‌کننده: سید عماد عامری، صدای غایب: بهناز جعفری، نوازنده فلوت: سارا پارسایی، مدیر تولید: علیرضا عالی‌مقدم، دستیار کارگردان: نیما صفری، طراح نور: فرشاد نصیری، طراح لباس: سوری یزدان‌جو، طراح صدا: پارسا اسعدی، طراح گرافیک: آرش وکیل‌زاده، مسئول ساخت دکور: محمد پناهی، تبلیغات و ساخت تیزر: استودیو لوگ، مدیر تبلیغات و روابط عمومی: ختن تهرانی و مشاور رسانه‌ای: فاطمه آبروش.

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