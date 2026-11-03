۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۰

آفرود و کمپینگ

آفرود و کمپینگ

نمایشگاه سفر، آفرود و کمپینگ استان مرکزی با حضور استاندار افتتاح شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081200916
رضا تربتی
دبیر مهدی نورعلی

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