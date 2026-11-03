https://www.chtn.ir/x4xM8۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۰ کد خبر 1405081200916 فیلم مستند آفرود و کمپینگ نمایشگاه سفر، آفرود و کمپینگ استان مرکزی با حضور استاندار افتتاح شد. آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ آفرود و کمپینگ انتهای پیام/ کد خبر 1405081200916 رضا تربتی دبیر مهدی نورعلی برچسبها گردشگری استان مرکزی اراک آفرود پربینندهترینها اجرای ورزش پهلوانی و زورخانه ای ورزشکاران دانش آموز برای اولین بار در میدان… از فرسودگی تا شکوه دوباره؛ روایت تصویری احیای کاروانسرای تاریخی مجدالممالک… قلعهسنگ سیرجان؛ جایی که تاریخ بر قامت کوه ایستاده است بازار تاریخی نراق
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