نماهنگ تو مثل میرکمبری (تو هنچو میرکمبر)

نماهنگ تو مثل میرکمبری که نامش برگرفته از میرکمبر شخصیت اسطوره ای و حماسی بلوچستان در مبارزه با متجاوزان به خاک وطن و ایستادگی دربرابر دست درازی دشمنان وطن است باهدف یاداوری اتحاد و ایجاد وحدت در مبارزه با دشمنان خاک این مرزو بوم ساخته شده که به این مطلب مهم اشاره دارد که هرکس یک میرکمبر و قهرمان درون درخود دارد که وجودش را در راه وطن وقف میکند. این اثر با تهیه کنندگی و کارگردانی سهیل حسین زهی در شهرزاهدان تصویربرداری شده و صفر تا صد مراحل ساخت شامل ترانه ؛ اهنگسازی و تنظیم ؛ ضبط صدا و میکس و مستر ؛نوازندگی ساز محلی بنجو؛ تصویربرداری و تدوین و همچنین پوستر این اثر توسط هنرمندان بومی استان سیستان و بلوچستان تهیه و تولید گردیده است.