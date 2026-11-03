به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، فیلم «بازی بزرگان» روز ۱۳ آبان‌ماه، ساعت ۱۶، در موزه سینما سالن «فردوس» به نمایش درمی‌آید. این فیلم با همکاری فیلمخانه ملی ایران در موزه سینما نمایش داده می‌شود.

«بازی بزرگان» محصول سال ۱۳۶۹ سینمای ایران، در ژانر درام و جنگی ساخته شده و با رویکردی انسانی، سرنوشت کودکان را در روزهای جنگ ایران و عراق روایت می‌کند. داستان فیلم پس از حمله ارتش عراق به یکی از شهرهای مرزی غرب کشور آغاز می‌شود؛ زمانی که اشغال و بمباران، زندگی اهالی شهر را دستخوش تغییر می‌کند و بسیاری از آنان ناچار به ترک خانه و کاشانه خود می‌شوند.

در این فیلم بازیگرانی چون رزگار محمدامین، رژان عمری، شادی قاضی‌پور، پوری فاطمه، یونس آتشک، علی مولایی، ابراهیم عمری و محمدابراهیم یوسفی ایفای نقش کرده‌اند.

کامبوزیا پرتوی علاوه بر کارگردانی، نویسندگی این اثر را نیز بر عهده داشته است. حسین ملکی مدیر فیلم‌برداری، واروژ کریم‌مسیحی تدوینگر و مهرداد جنابی سازنده موسیقی فیلم بوده‌اند.

«بازی بزرگان» در پنجمین دوره جشنواره دفاع مقدس، جایزه بهترین بازیگر نوجوان را دریافت کرده است.

نمایش این فیلم فرصتی برای بازخوانی تصویری از سینمای کودک و جنگ است؛ سینمایی که در آن، جنگ نه فقط در میدان نبرد، بلکه در زندگی، خاطره و جهان ازدست‌رفته کودکان روایت می‌شود.

تماشای این فیلم برای عموم علاقه‌مندان رایگان است.

انتهای پیام/