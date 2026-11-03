به گزارش میراث آریا، نمایش رادیویی «نامزد ویولت» داستان ویولت را روایت می‌کند که با تشویق و تلقین مادرش، به خواستگاری ندیده رضایت داده است. در حالی که خانواده او خود را برای پذیرایی از خواستگار و خانواده‌اش آماده کرده‌اند، اشتباهی ساده در پیدا کردن طبقه، همه‌چیز را تغییر می‌دهد. ویولت در این میان با پی‌یر، جوانی رمان‌پلیسی‌نویس آشنا می‌شود و این آشنایی، زمینه‌ساز شکل‌گیری نقشه‌ای مشترک و ماجراهایی طنزآمیز و غیرمنتظره می‌شود.

نمایش رادیویی «نامزد ویولت» به سردبیری و کارگردانی داریوش مودبیان، بر اساس نوشته فرانسوا دو ترامون، با تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا تولید شده است.

در این اثر، سهیلا غفاری‌راد به عنوان گوینده حضور دارد و داریوش مودبیان، شمسی صادقی، بهرام سروری‌نژاد، سهیلا غفاری‌راد، ماندانا محسنی و امیرعباس توفیقی از هنرمندان آن هستند. مهدی سالک‌اردستانی نیز صدابرداری این نمایش را بر عهده داشته است.

«نامزد ویولت» جمعه ۱۵ آبان ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت‌های ۷ صبح و ۱۵:۳۰ خواهد بود.

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