به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵ در دیدار با شهردار ایج، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این شهر در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ایج را از مناطق برخوردار از جاذبه‌های کم‌نظیر تاریخی و طبیعی در استان فارس دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای معرفی و بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به پیشینه تاریخی ایج و آثار برجای‌مانده از دوران ساسانی اظهار کرد: این شهر در کنار برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، از جاذبه‌های طبیعی، چشمه‌های جاری، دره‌های سرسبز و باغ‌های انار برخوردار است که مجموعه این قابلیت‌ها، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعت‌گردی فراهم کرده است.

مریدی معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده ایج را از ضرورت‌های توسعه گردشگری منطقه برشمرد و بر اهمیت توجه به حفاظت، مرمت و سامان‌دهی آثار تاریخی با همکاری دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، شهردار ایج، با تشریح اهداف حضور در اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان فارس گفت: به همراه رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، با هدف دعوت از مدیرکل برای حضور در جشنواره انار ایج و همچنین بررسی راهکارهای توسعه گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی شهر در این نشست حضور یافتیم.

سعید نظری افزود: سومین جشنواره انار ایج ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود و تلاش داریم از این رویداد به‌عنوان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری شهر استفاده کنیم.

نظری با اشاره به طرح موضوع گردشگری روستاهای هدف گردشگری و ظرفیت‌های شهری ادامه داد: در این نشست درباره دو بازار شاخص ایج، شامل بازار برانجیر و بازار انار، نیز گفت‌وگو شد و مقرر شد موضوع ثبت رویدادهای مرتبط با این ظرفیت‌های بومی پیگیری شود.

او با تأکید بر ضرورت توجه به آثار تاریخی و طبیعی ایج اظهار کرد: این شهر از مجموعه‌ای از آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی ارزشمند برخوردار است که معرفی آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری منطقه داشته باشد. از مدیرکل میراث‌فرهنگی استان دعوت کردیم با حضور در ایج، این ظرفیت‌ها را از نزدیک بررسی کنند تا زمینه برنامه‌ریزی برای حفاظت و معرفی شایسته آن‌ها فراهم شود.

شهردار ایج یکی از محورهای مهم این نشست را موضوع مرمت بناهای تاریخی عنوان کرد و گفت: در این زمینه مقرر شد تأمین اعتبار با مشارکت شهرداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و فرمانداری پیگیری شود تا اقدامات لازم برای مرمت و سامان‌دهی آثار تاریخی شهر انجام گیرد.

نظری همچنین ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل میان مجموعه میراث‌فرهنگی و مدیریت شهری، زمینه معرفی بهتر جاذبه‌های گردشگری، حفاظت از میراث تاریخی و رونق اقتصادی و فرهنگی این شهر فراهم شود.

ایج در شهرستان استهبان، با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، بازارهای بومی، باغ‌های انار، جاذبه‌های طبیعی و روستاهای مستعد گردشگری، از ظرفیت‌های قابل توجه برای توسعه گردشگری در استان فارس برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که حفاظت، معرفی و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری پایدار از آن‌ها می‌تواند به تقویت جایگاه این شهر در گردشگری استان کمک کند

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