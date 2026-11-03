به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان، سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با حجت الاسلام علی جلالی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، درباره زمینه‌های گسترش همکاری‌های مشترک و راهکارهای عملیاتی‌کردن مفاد تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت.

این دیدار با هدف تقویت تعاملات بین‌دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در راستای صیانت از میراث فرهنگی، معرفی فرهنگ غنی اسلامی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی برگزار شد و موضوعاتی همچون برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری مشترک، تامین و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و استفاده از توانمندی‌های دو مجموعه در اجرای طرح‌های فرهنگی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

همکاری در تهیه و اجرای طرح‌های حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی، تسهیل و حمایت از مرمت و احیا بناهای تاریخی عام‌المنفعه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت در نگهداری و بهره‌برداری اصولی از این آثار، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

تسهیل آغاز مرمت بیمارستان تاریخی مرسلین کرمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی

یکی از موضوعات مهم این دیدار، بررسی راهکارهای تسهیل و تسریع در آغاز عملیات مرمت بیمارستان تاریخی مرسلین کرمان بود، در این زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بند (خ) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای مشارکت خیران در اجرای طرح‌های واجد شرایط و حمایت از سرمایه‌گذاری آنان مورد توجه قرار گرفت تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی برای حفاظت و احیا این بنای تاریخی فراهم شود.

پیگیری مسائل باغ فتح‌آباد در تعامل میان مالک و بهره‌بردار

همچنین مسائل و چالش‌های موجود میان اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان به‌عنوان مالک باغ تاریخی فتح‌آباد کرمان و بهره‌بردار این مجموعه بررسی شد و بر ضرورت تقویت تعامل و هماهنگی میان طرفین برای رفع موانع، سامان‌دهی امور و فراهم‌کردن شرایط مطلوب بهره‌برداری از این مجموعه ارزشمند تاریخی و گردشگری تاکید شد.

بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات و اماکن تاریخی در توسعه گردشگری، حمایت از برنامه‌های معرفی میراث فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری مذهبی، همچنین ایجاد زمینه‌های همکاری در حوزه صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری، از دیگر محورهای مورد توجه در این دیدار بود.

توسعه همکاری‌های مشترک میان دستگاه‌های متولی میراث فرهنگی و اوقاف و امور خیریه می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی در حفاظت و احیای بناهای تاریخی، زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های گردشگری، صیانت از میراث فرهنگی و بهره‌گیری پایدار از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان کرمان باشد.

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