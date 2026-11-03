به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵ در نخستین هم‌اندیشی تدوین برنامه‌های مشترک فرهنگی زیارت گردشگری و صنایع دستی مشهد مقدس که با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و معاونان فرهنگی مناطق ۱۳ گانه شهرداری مشهد و طرقبه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: فعالیت‌های فرهنگی و برپایی رویدادهای گردشگری مبتنی بر داستان‌ها و روایت‌های شهر مشهد، نقش موثری در جذب و ماندگاری زائران و گردشگران دارد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی طرح هم محله‌ای امام رضا (ع) را از برکات همکاهنگی و همکاری بین بخشی است، ادامه داد: برنامه‌ریزی هماهنگ برای اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی خلاء همکاری بین دستگاهی را جبران خواهد کرد.

موسوی تصریح کرد: مشهد شهری غنی از داستان‌های جذاب برای زائران و گردشگران از جمله آئین صفه‌خوانی، نقاره زنی و ... است که باید روایت شود.

او به برنامه‌ریزی مشترک و هماهنگی میراث فرهنگی و شهرداری مشهد برای احیای و بهره‌برداری از خانه‌های تاریخی مشهد اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۶ خانه تاریخی در مسیر احیا و بهره‌بردرای قرار گرفته است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی در مشهد اظهار کرد: ۲۹۸ رشته صنایع‌دستی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰ رشته در استان خراسان رضوی فعال است که رشته صنایع‌دستی مرتبط با زیارت است.



هم‌چنین جاوید کیانی معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شهرداری مشهد در این جلسه بر ضرورت توجه به هویت فرهنگی، تاریخی شهر تاکید و اظهار کرد: بی توجهی به هویت تاریخی و فرهنگی شهر باعث از بین رفتن حس تعلق نسبت به شهر می‌شود و فردی که احساس تعلق ندارد به بهداشت و محیط زیست شهر هم اهمیت نمی‌دهد.

او افزود: دور شدن از میراث‌فرهنگی و هویت تاریخی خطراتی را برای حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی در پی دارد.

کیانی با اشاره به ماموریت‌های حوزه فرهنگی و سازمان فرهنگی شهرداری مشهد اظهار کرد: بیش از ۱۰ درصد بودجه شهرداری مشهد در حوزه فرهنگی هزینه می‌شود که می‌توانیم با تعامل و همکاری با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از موازی کاری جلوگیری کنیم.









هم‌چنین محمد سعید ولی زاده رئیس انجمن دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان خراسان رضوی در این جلسه اظهار کرد: خراسان رضوی بعد از استان تهران بیشترین تعداد شرکت و دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری را دارد و فرودگاه مشهد بعد از تهران بیشترین تردد را دارد، هم‌چنین مشهد مقصد ۷۰ درصد قطارهای کشور است.

او تصریح کرد: در فصل پائیز و هم‌زمان با برداشت گل زعفران تورهای زعفران به مقصد شهرستان‌های استان در حال برگزاری است، البته راه‌اندازی قطار گردشگری تور زعفران نیز در دستور کار است.

رئیس انجمن دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی استان خراسان رضوی گفت: فعالیت دفاتر و تورهای غیر مجاز گردشگری یکی از مهم‌ترین مسئله‌های حوزه گردشگری مشهد و استان است.

هم‌چنین در این جلسه معاونان گردشگری، صنایع‌دستی و رئیس گروه موزه‌های اداره کل با معاون فرهنگی شهرداری‌های مناطق به گفت و گو پراختند.

در پایان این نشست از جاوید کیانی معاون فرهنگی و اجتماعی و زیارت شهرداری مشهد به پاس همکاری و تعامل در برنامه‌های نوروز، تشییع رهبری و دیگر برنامه‌های فرهنگی شهر مشهد قدردانی شد.











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