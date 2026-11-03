به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» با حضور خانواده‌های شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه و جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری، ادبی و رسانه‌ای، همزمان با ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در بندرعباس برگزار می‌شود، رویدادی که در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و هنری ستاد میناب و با رویکرد تقویت روایتگری ملی و بین‌المللی از فاجعه میناب طراحی شده است.

این آیین با محوریت هم‌اندیشی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه برای بازنمایی فاجعه میناب، بستری برای تبادل دیدگاه‌ها درباره الزامات، ظرفیت‌ها و سازوکارهای روایتگری جهانی این واقعه فراهم می‌کند. در این نشست، حاضران ضمن بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای فاجعه رخ‌داده در اسفندماه ۱۴۰۴، درباره ضرورت تولید آثار اثرگذار و برخوردار از قابلیت عرضه در عرصه بین‌المللی به گفت‌وگو خواهند پرداخت.

یکی از محورهای اصلی این رویداد، بررسی چگونگی تبدیل روایت میناب از یک واقعه تلخ به جریانی مستمر در عرصه فرهنگ و هنر است، جریانی که بتواند ضمن پاسداشت یاد و نام شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه، ابعاد انسانی این فاجعه را در قالب زبان‌های متنوع هنری و رسانه‌ای بازتاب دهد و زمینه ماندگاری آن را در حافظه جمعی ایرانیان و افکار عمومی جهان فراهم آورد.

در این آیین، منتخبی از آثار فرهنگی و هنری تولیدشده در حدود ۹ ماه گذشته با موضوع فاجعه میناب نیز ارائه خواهد شد تا بخشی از ظرفیت‌ها و تجربه‌های شکل‌گرفته در حوزه روایتگری این واقعه در معرض دید و ارزیابی حاضران قرار گیرد.

بخش دیگری از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد، اعزام کاروانی متشکل از هنرمندان و فعالان فرهنگی به شهر میناب است. اعضای این کاروان ضمن سفر به این شهر و بازدید از محل وقوع فاجعه، با حضور در بستر واقعی این واقعه، از نزدیک با ابعاد و زمینه‌های روایتگری آن آشنا می‌شوند.

در ترکیب این کاروان، هنرمندان و فعالانی از حوزه‌های سینما، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، ادبیات و شعر، نویسندگان، کنشگران اجتماعی، جوانان و صاحب‌نظران حوزه‌های علمی و فرهنگی حضور خواهند داشت.

توسعه آفرینش‌های فرهنگی و هنری با موضوع فاجعه میناب، از جمله محورهای مورد تاکید ستاد ملی شهدای جنایت میناب به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری و دستگاه‌های فرهنگی عضو آن است.

انتهای پیام/