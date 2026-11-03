به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین تکریم و معارفه سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مانه، روز ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور احمد دیناری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، فرماندار و امام‌جمعه شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات و تلاش‌های خانم محمدی در دوران تصدی مسئولیت نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان مانه قدردانی و حکم انتصاب یاسر ابراهیم‌زاده به‌عنوان سرپرست جدید این نمایندگی ابلاغ شد.

در این آیین بر اهمیت صیانت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی، توسعه ظرفیت‌های گردشگری و حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان مانه تأکید شد.

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