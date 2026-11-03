به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت هفته مازندران در بازشناسی پیشینه تاریخی و فرهنگی این خطه اظهار کرد: هفته مازندران فرصت ارزشمندی برای معرفی داشته‌های تاریخی، فرهنگی و هنری استان و تقویت شناخت نسل جوان از ریشه‌ها و هویت بومی است. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در همین راستا، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع در سطح استان پیش‌بینی شده است که برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع تاریخ شفاهی و اساطیر مازندران، کارگاه‌های آموزشی آشنایی با میراث مازندران و نشست‌های تخصصی میراث در دانشگاه‌ها و مراکز مرتبط از جمله این برنامه‌هاست.

او با اشاره به برنامه‌های حوزه فرهنگ و هنر بیان کرد: برگزاری مسابقات نقاشی و داستان‌نویسی با موضوع هفته مازندران، نمایشگاه عکس و نقاشی کودکان و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی از دیگر برنامه‌های تدارک دیده‌شده برای این مناسبت است.

تجری ادامه داد: برگزاری همایش روز نیما به مناسبت زادروز نیما یوشیج در پایگاه ملی یوش، برگزاری آیین و نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور هنرمندان روستای ملی حصیر شهرستان بابل، غبارروبی بقاع تاریخی و متبرکه و پیگیری ثبت میراثی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به برنامه‌های شهرستانی هفته مازندران اظهار کرد: در شهرستان جویبار، نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، تورهای گردشگری دوروزه جویبارگردی و تورهای نیم‌روزه ویژه دانش‌آموزان، برگزاری میز خدمت و حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه پیش‌بینی شده است.

او افزود: در شهرستان تنکابن نیز جشنواره کدو در بخش خرم‌آباد و آیین تیرماه سیزده‌شو برگزار می‌شود. همچنین در شهرستان ساری، برنامه‌هایی از جمله جشن هفته مازندران، آیین تیرماه سیزده‌شو (لال‌شو)، برنامه شادپیمایی، رونمایی از کتاب‌های استادان تاریخ مازندران، جشن بزرگ و کارگاه آموزشی با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در گردشگری اجرا خواهد شد.

تجری با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در شهرستان محمودآباد گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی در شهر سرخرود از ۱۰ تا ۱۲ آبان و در شهر محمودآباد از ۱۳ تا ۱۵ آبان برگزار می‌شود که فرصتی برای معرفی آثار و تولیدات هنرمندان و صنعتگران بومی فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه بخشی از این برنامه‌ها در طول هفته مازندران و در شهرستان‌های مختلف استان اجرا می‌شود، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در نقاط مختلف استان، فرصتی برای معرفی توانمندی هنرمندان بومی، حمایت از تولیدات محلی و آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با هنرهای سنتی مازندران فراهم می‌کند.

تجری تأکید کرد: پاسداشت هفته مازندران تنها به برگزاری چند مراسم محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای تقویت هویت فرهنگی، انتقال میراث ناملموس به نسل‌های آینده و معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

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