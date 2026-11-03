به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای تقویت ساختارهای تخصصی و ارتقا روند رسیدگی به امور حقوقی و املاک، اکبر دادستان با ابلاغ سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان، به‌عنوان سرپرست اداره حقوقی و املاک این اداره‌کل منصوب شد.

در این ابلاغ، با اشاره به سوابق و تجارب ارزنده اکبر دادستان، بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی، تعهد و تجارب مدیریتی در پیشبرد امور محوله تاکید شده و در متن حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از دانش، تخصص و تجارب حرفه‌ای، در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصول امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری و انضباط اداری، در انجام وظایف محوله و تحقق اهداف سازمانی اهتمام ورزیده و با برنامه‌ریزی موثر، پیگیری مستمر امور، تعامل سازنده با واحدهای مرتبط و صیانت از حقوق قانونی و مالکیت‌های این اداره‌کل، زمینه ارتقا کیفیت خدمات، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و ساماندهی و حفاظت از املاک و مستغلات را فراهم آورید.

اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، مسئولیت پیگیری و سامان‌دهی مسائل حقوقی، صیانت از حقوق و املاک مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی، پیگیری پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و همکاری در رفع موانع و چالش‌های حقوقی مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری از آثار و بناهای تاریخی را بر عهده دارد.

انتهای پیام/