به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مهدی داور اظهار کرد: صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور، علاوه بر حفاظت میدانی از آثار و محوطه‌های تاریخی، مستلزم شناسایی و مقابله با فعالیت‌هایی است که زمینه حفاری‌های غیرمجاز و تعرض به مواریث فرهنگی را فراهم می‌کنند. در همین راستا، تقویت تعامل میان یگان‌های حفاظت میراث‌فرهنگی استان‌ها و ارتقای توان اطلاعاتی و عملیاتی، از محورهای مورد توجه این یگان است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان البرز افزود: در پی برگزاری جلسات متعدد تعاملی و با هدف هم‌افزایی با یگان‌های حفاظت استان‌های مجاور، اطلاعاتی درباره فعالیت یک باند مرتبط با تولید و مونتاژ انواع دستگاه‌های فلزیاب و واگذاری آن‌ها به حفاران غیرمجاز برای دستیابی به اشیای تاریخی و فرهنگی به دست آمد که بررسی موضوع در دستور کار مشترک یگان‌های حفاظت میراث‌فرهنگی استان‌های البرز و تهران قرار گرفت.

او بیان کرد: بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، محل‌های فعالیت این باند در منطقه غرب تهران و شرق استان البرز شناسایی شد و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت‌های مرتبط، محل‌های موردنظر به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند.

داور ابراز کرد: پس از تکمیل بررسی‌ها و اخذ مجوز قضایی، نیروهای مرتبط در دو استان با حضور مأموران پلیس امنیت اقتصادی به محل‌های شناسایی‌شده مراجعه کردند و با انجام بازرسی، دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با فعالیت موردنظر را کشف و ضبط کردند.

این مسئول گفت: در جریان این عملیات، چهار دستگاه فلزیاب الکترونیکی و ۱۸ دستگاه فلزیاب غیرالکترونیکی، به همراه لوازم جانبی و تجهیزات مورد استفاده برای تولید و ساخت این دستگاه‌ها کشف شد. همچنین در ارتباط با این پرونده، دو نفر دستگیر و پس از انجام اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

این مسئول توضیح داد: این عملیات حاصل پیگیری اطلاعاتی و همکاری میان یگان‌های حفاظت میراث‌فرهنگی استان‌های البرز و تهران بود و نشان داد که تبادل اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند در شناسایی محل‌های فعالیت مرتبط با حفاری‌های غیرمجاز و برخورد قانونی با تخلفات مؤثر باشد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان البرز تأکید کرد: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، از پایش و مراقبت از محوطه‌های تاریخی تا شناسایی عوامل و زمینه‌های تعرض به این آثار است. از این رو، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و توسعه همکاری‌های بین‌استانی، پیگیری موارد مرتبط با حفاری‌های غیرمجاز و تعرض به میراث فرهنگی را در چارچوب وظایف قانونی خود دنبال می‌کند.

داور در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی مسئولیتی مستمر است و همکاری میان مجموعه‌های مرتبط، در کنار اجرای دقیق قوانین، می‌تواند به کاهش فرصت‌های ارتکاب تخلف و حفاظت مؤثرتر از آثار و محوطه‌های تاریخی کشور کمک کند.

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